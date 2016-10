Tierischer Nachwuchs Von Winterschlaf ist im Tierpark Hebelei keine Spur. Es gibt viel Nachwuchs – und am Wochenende Schaufütterungen.

Die Minischweine in der Hebelei haben Nachwuchs. © privat

Am kommenden letzten Ferienwochenende können sich Besucher der Hebelei am Sonntag um 11, 14 und 16 Uhr auf eine Führung mit dem Thema „Was machen die Tiere zwischen den Jahreszeiten?“ sowie gleichzeitige Schaufütterungen freuen. Von Winterschlaf ist im Tierpark derzeit noch keine Spur. So erblickten erst am vergangenen Dienstag vier Göttinger Minischweinbabys das Licht der Welt. Diese toben nun mit ihren Cousins und Cousinen, die im September zur Welt kamen, durchs Herbstlaub.

Außerdem gibt es Nachwuchs bei den Cuy-Meerschweinchen. Auf Infotafeln zur vom Aussterben bedrohten Haustierrasse des Jahres 2016 – dem original Braunvieh, das Glanrind und das Schwarzbunte Niederungsrind – gibt es viel Wissenswertes zu erfahren. Der Elbe-Tier-Park Hebelei erhält keinerlei Unterstützung. Daher sind Spenden für den Tierpark und seine Bemühungen um den Erhalt seltener Haustiere willkommen. Futterspenden wie Hafer, getrocknetes Brot, Nüsse, Hunde- und Katzentrockenfutter, Reis, Hirse, Sonnenblumenkerne, Obst und Gemüse können am Eingang in die Futterbox gelegt werden oder es kann ein Termin unter 0177 5752018 vereinbart werden. (SZ/mhe)

