Tierischer Blickfang Beim Dorffest zeigt Ernst Miersch zwei seiner Alpakas. Die ersetzen ihm seit einigen Jahren den Rasenmäher.

Auf der Festwiese beim Dorffest in Grunau waren nicht nur Lea (von links), Manuel, Christin und Ernst Mirsch von Ernstis Alpaka-Ranch von den hübschen Tieren begeistert. © Dietmar Thomas

Auch auf dem Dorf sind nicht alle Tiere alltäglich. Deshalb bleiben die Kinder immer wieder staunend am Gatter mit den Alpakas stehen. Beim Dorffest in Grunau zeigt Ernst Miersch eine seiner weißen Alpaka-stuten und ihr Fohlen.

Miersch wohnt in Grunau. Er gehört zu den Mitorganisatoren des Festes, das aller zwei Jahre stattfindet. „Ich hatte früher Ponys“, erzählt er. Weil sein Grundstück an einem Hang liegt, ist das Rasenmähen schwierig. Deshalb entschloss er sich, anstelle der Pferde Alpakas zu halten. Sie weiden auf den Hängen und nehmen ihm die Arbeit des Rasenmähens ab. Ernst Miersch hatte früher einen Malerbetrieb. Wegen gesundheitlicher Probleme musste er die Firma aufgeben. Er wurde EU-Rentner. Auch das war ein Grund, Alpakas zu halten. „Die Tiere sind mein Hobby“, sagt er. „Ich bin kein Mensch, der in der Wohnung hockt.“ Begonnen hat er 2013 mit einer Stute und einem Fohlen. Heute zählen zwei weitere Stuten und zwei Hengste zu seiner Herde. „Es sind ruhige Tiere“, erklärt er. „Sie schreien nicht, sondern fiepen nur leise.“ Auch das Wetter macht ihnen nichts aus. „Sie vertragen Hitze genauso gut, wie Kälte“, meint er.

Doch das Dorffest hat noch einiges mehr zu bieten. Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Niederstriegis zeigen am Nachmittag ein kleines Programm. Auf das ist Angela Lorenz besonders gespannt, weil ihre Tochter Magdalena Hammer dabei ein Gedicht aufsagt. Auch Erika Löwe aus Grunau freut sich über das Engagement der Kinder und deren Erzieherinnen.

Die Frauen aus dem Dorf haben Kuchen gebacken. Dazu gibt es Kaffee. Wer es deftiger mag, kann von der Schweinekeule am Spieß probieren. Wer möchte, kann sich im Bogenschießen üben. Dort gibt es für die Teilnehmer kleine Preise, wie Süßigkeiten oder kleine Spielzeuge. Für die Jüngsten steht eine Hüpfburg bereit, sie können aus Feuerwehrschläuchen Wasser verspritzen oder mit der Ballkanone des Schützenvereins schießen. Die Strickliesel vom gleichnamigen Verein zeigen Handarbeiten. Für alle technisch Interessierten gibt es alte Traktoren und Motorräder zu sehen. Am Abend treffen sich die Gäste zum geselligen Beisammensein im Festzelt. Es gibt ein buntes Programm mit Musik und Tanz, bei dem unter anderem die Tanzgruppe Niederstriegis auftritt.

An den Vorbereitungen haben sich viele Einwohner Grunaus und die Kameraden der Feuerwehr beteiligt. Für Einheimische, wie Unna und Heinz Martin ist es selbstverständlich, beim Fest dabei zu sein. Es zieht aber auch Auswärtige in den Ort. Für Gerhard Morgenstern aus Marienberg ist das Dorffest eine willkommene Gelegenheit, seine Familie in Grunau zu besuchen.

