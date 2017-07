Tierische Mandaukaserne Erneut sind in dem historischen Gebäude Falken-Junge flügge geworden. Und außerdem gibts nun vierbeinige Rasenmäher.

Der Falken-Nachwuchs der derzeit in Mandaukaserne lebt. © privat

Die Helfertruppe der Mandaukaserne hat Zuwachs erhalten – und zwar tierischen. „Drei Schafe helfen seit einigen Wochen bei der Grundstückspflege des doch ziemlich großen Grundstückes mit“, teilte Besitzer Thomas Göttsberger mit. „Die Schafe können sich im Grundstück frei bewegen und sind mittlerweile recht zutraulich geworden.“ Viele Passanten und kleine Kinwürden sich freuen, wenn sie die Schafe vor der Kaserne sehen. „Zumal Tiere im innerstädtischen Bereich doch eher selten anzutreffen sind“, so der Ostritzer.

In der Mandaukaserne leben noch seltenere Tiere: „Wie bereits im vorigen Jahr haben sich wieder Falken an einer extra vorbereiteten Stelle am Nordflügel der Zittauer Mandaukaserne niedergelassen“, so Göttsberger. „Während der Aufwuchszeit war dieser Bereich für alle Helfer und Besucher der Kaserne nicht zugänglich.“ Inzwischen ist der Nachwuchs flügge.

