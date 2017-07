Tierische Begegnungen am Pazifik Die Schuberts aus Bad Gottleuba machen die Eltern- zur Reisezeit. Baby Jasmin ist in Costa Rica der Star und die Schwestern entdecken einen Zoo.

Wie die Faultiere liegen Maralie und Alina auf dem Baumstamm, Mutter Gabriele hält Baby Jasmin, deren Geburt und die Elternzeit für Vater Michael der Familie die Reise nach Costa Rica ermöglicht. © Foto: privat

Ein Frosch sitzt in der Dusche, eine Kakerlake lugt frech aus dem Geschirrschrank hervor – schnell wurde den Schuberts klar, schon die erste Woche in Costa Rica wird ganz anders. Die gebürtige Bad Gottleubaerin Gabriele Schubert, ihr Mann Michael und die Kinder Alina, Maralie und Jasmin sind für sechs Wochen in das Land zwischen Karibik und Pazifik gereist. Sie nutzen dafür die Elternzeit des Vaters und wollen als Filmer auch eine filmische Erinnerung mitbringen.

Die ersten zwei Nächte hatte die Familie am Stadtrand der Hauptstadt San Jose in einer absolut ruhigen Wohnanlage nach amerikanischem Vorbild verbracht. Dort gab es sogar einen Pool. „Für den Start war das ideal. Aber jetzt darf es ruhig ein wenig exotischer sein“, sagt Gabriele Schubert. Und das ging schneller als gedacht.

Am ersten Morgen werden die Schuberts von ihrem Namen alle Ehre machen – den Brüllaffen begrüßt. Gleich im Schlafanzug geht es auf die Veranda. Die Affen sind zwar nicht zu sehen, dafür hängt im Baum gegenüber ein Faultier und die beiden größeren Mädchen Alina und Maralie entdecken die ersten Bananen in den Bäumen und sind völlig aus dem Häuschen.

Mit dem Boot zu Besuch

Am nächsten Morgen schüttet es wie aus Kannen, eben Regenzeit. Als es aufhört, startet Familie Schubert in den Cahuita Nationalpark. Gleich hinter dem Eingang halten ein paar Leute ihre Kameras nach oben. „Da ein Affe“, ruft die vierjährige Maralie. Noch vor kurzem war sie im Dresdner Zoo gewesen, jetzt sehen sie und Alina, die gerade ihr erstes Schuljahr absolviert hat, einen Kapuzineraffen zum ersten Mal live in der Natur. Auch die Blattschneideameisen werden von den beiden Mädchen bewundert, tragen sie doch eine immense Last auf ihren Rücken. Wenig später müssen die Schuberts ihre Picknickdecke gegen einen Waschbären verteidigen. „Herrlich ist das hier in Costa Rica“, sagt die Familie und genießt das badewannenwarme Meereswasser und den Strand.

So finden sie auch als Familie ihren neuen Rhythmus. Was können die Kinder tun, während die Eltern mit Zusammenpacken oder Aufräumen beschäftigt sind oder wenn sich einer um Baby Jasmin kümmert. Sie macht sich prächtig. Ihr Schlafplatz unterm Mückennetz scheint ihr zu gefallen und in der Öffentlichkeit ist sie der Hit, erzählt Gabriele Schubert. „Immer wieder kommen andere Frauen zu uns und wollen unser Baby halten. Und Jasmin - sie lacht dazu.“

Vor der Weiterfahrt zur nächsten Station wollen die Schuberts noch die Bribri besuchen, einen indigenen, zum Teil noch traditionell lebenden Volksstamm von Costa Rica. Zu ihrem Dorf führt nur eine 40-minütige Fahrt auf einem motorgetriebenen Kanu. Eine Straße in das Dorf gibt es nicht.

Schon in den ersten Tagen ihrer Reise haben sie viel entdeckt, vor allem Tiere, auch solche, auf die sie hätten gern verzichtet. Der Frosch aus der Dusche wurde mit dem Nudelsieb eingefangen. Die Kakerlake war schneller als die Schuberts und hat sich hinterm Schrank versteckt.

