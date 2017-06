Tierische Auktion in Hartmannsdorf Am Wochenende wird auf dem Limousinhof Klemm zum 9. Mal Zuchtvieh versteigert. Dazu gibt’s ein Hoffest.

Michael Klemm und Jana Hopfe mit Denver, der für seine Rasse überdurchschnittlich groß ist, und Färse Mercura, die vergangene Woche ihren zweiten Geburtstag feierte. Sie nimmt an den Schauen teil. © Egbert Kamprath

Das kurze cognacfarbene Fell scheint beinahe zu strahlen im Licht, das durch das Fenster im Kuhstall auf dem Gelände des Limousinhofs Klemm fällt. Zuchtbulle Denver, stolze eineinhalb Tonnen schwer, steht schon erwartungsfroh in seiner Box, als Michael Klemm das Gatter öffnet. Ganz ruhig lässt sich der Koloss über die Stallgasse nach draußen auf den Hof führen. Der dreieinhalbjährige Bulle ist nur eines der Tiere, die Familie Klemm bei der Auktion am Wochenende ins Rennen schickt.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn internationales Publikum wird spätestens am Freitag auf dem Hof in Hartmannsdorf-Reichenau erwartet: 173 Tiere unter anderem aus dem ganzen Bundesgebiet, aus Luxemburg, der Schweiz, Italien und Tschechien stellen sich am Sonnabend und Sonntag den kritischen Blicken der Preisrichter und Züchter. Denn neben der Bundesschau der Limousinrinder findet am Sonnabend zeitgleich die internationale, rasseübergreifende Schau der Fleischrinder statt. 40 handverlesene Zuchttiere aus ganz Deutschland nehmen dann am Nachmittag an der Auktion teil, 13 davon stammen vom Hof Klemm. „Die Auktionstiere laufen auch alle in der Schau mit“, sagt Züchter Michael Klemm.

Seit Januar wird deshalb auf dem Limousinhof täglich geübt, am Halfter zu laufen. Auch an einen gewissen Geräuschpegel mussten die Tiere gewöhnt werden, damit sie sich nicht erschrecken. „Wir hatten auch schon ein Radio hier im Stall stehen“, sagt Michael Klemm und lacht. Bis zum Wochenende werden die Tiere jetzt noch einshampooniert, gründlich gewaschen und anschließend hochgekämmt, sagt Jana Hopfe. Denn sie sollen ja auch optisch einen guten Eindruck machen. „Besonders der Schwanz und die Schwanzquaste sollten schön sein.“

Bewertet werde die Qualität des Tieres nach bestimmten Merkmalen. „Auch der Charakter zählt in die Bewertung ein. Das Tier muss ruhig und ausgeglichen sein“, sagt Klemm. Ziel sei es in jedem Fall, dass alle Tiere, die an der Auktion teilnehmen, auch versteigert werden. „Das hofft man immer und gehört zum Geschäft“, sagt Klemm. „Man freut sich um jedes Tier, das man zur weiteren Verwendung schickt.“ Auch er werde sich auf der Auktion nach geeigneten Tieren für seine Zucht umsehen.

Am Sonntag stellen dann 25 Jungzüchter aus ganz Deutschland ihr Können unter Beweis. „Unsere zwei Kinder sind auch mit dabei und unser Lehrling“, sagt Hopfe nicht ohne Stolz. Im Anschluss findet das Hoffest statt. An mehreren Ständen, die überdacht im Stall aufgebaut werden, können die Besucher Produkte aus der Region kaufen, natürlich auch Limousinfleisch. Außerdem wird auf dem Gelände Mähtechnik ausgestellt und vorgeführt. Bis dahin ist noch einiges zu tun. „Wir liegen absolut im Zeitplan“, sagt Hopfe.

Sonnabend: 9 Uhr Beginn Richtwettbewerb. Um 16 Uhr Beginn Auktion. 20 Uhr Züchterabend mit DJ On.

Sonntag: 10 Uhr Jungzüchterwettbewerb. 11 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik. 13 Uhr Workshop-Präsentation von Tieren mit Doreen Corridan.

