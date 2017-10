Tierische Aufregung

Ausreißerinnen entdeckt Bautzen. Die abenteuerliche Reise zweier junger Mädchen aus Brandenburg ist in der Nacht zu Dienstag in Bautzen beendet worden. Bundespolizisten entdeckten sie kurz nach Mitternacht am Bahnhof. Die Mädchen sind 13 und 14 Jahre alt und waren aus einem Kinder- und Jugenddorf in Bad Wilsnack abgehauen. Kurz vor der Kontrolle am Bahnhof Bautzen waren die beiden mit dem Zug aus Dresden angekommen. Eines der Mädchen hatte keinen Fahrschein dabei. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass die beiden vermisst und von der Polizeidirektion Dresden gesucht werden. Die Polizisten nahmen sie in Obhut und brachten sie zur weiteren Klärung zur Dienststelle in Bautzen. Anschließend übergaben die Kollegen die Mädchen an das Jugendschutzhaus in Bautzen zur vorläufigen Unterbringung.

Kilometerlanger Stau auf der A 4 nach Unfall Leppersdorf. Ein Unfall auf der Autobahn hat am Dienstagmorgen erneut für massive Behinderungen auf der Autobahn in Richtung Dresden gesorgt. Von der Unfallstelle an der Abfahrt Pulsnitz staute sich der Verkehr teilweise bis zum Burkauer Berg. Der Unfall hat sich 8.30 Uhr ereignet. Ein 51-Jähriger hatte offenbar durch ein gesundheitliches Problem kurzzeitig die Kontrolle über seinen Laster verloren und war mit der rechten Leitplanke kollidiert. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Ein Loch im Tank des Lasters sorgte für Schwierigkeiten bei der Bergung. Gegen 13 Uhr war die Unfallstelle schließlich geräumt.

Unfall im Baustellenbereich auf der A 4 Ottendorf-Okrilla. Sechs Warnbaken hat ein unbekanntes Fahrzeug in der Nacht zu Dienstag auf der Autobahn zwischen den Abfahrten Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz umgefahren und beschädigt. Sie dienen zur Sicherung der Baustelle auf der Autobahn. Anstelle anzuhalten, führ der Fahrer einfach davon und hinterließ damit eine gefährliche Situation. „Besonders nachts können andere Verkehrsteilnehmer in solchen Fällen die Verkehrsführung nicht optimal erkennen, wodurch sich die Unfallgefahr deutlich erhöht“, so die Polizei. Bis zum Eintreffen einer Spezialfirma sicherten Autobahnpolizisten die Bau- und Unfallstelle. Erste Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein Citroen die Warnbaken beschädigt hat. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier unter Telefon 03591 3670 zu melden.

Baucontainer aufgebrochen Bautzen. Akkuschrauber, Lasermesstechnik sowie Sägen sind im Verlauf des Wochenendes aus einem Baucontainer in der Löbauer Straße gestohlen worden. Die Täter hebelten dazu den Container auf und richteten insgesamt 5.000 Euro Schaden an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Autos zerkratzt Bautzen. Die Beifahrerseiten von neun in der Stieberstraße abgestellten Autos sind am Montagvormittag zerkratzt worden. Die Täter benutzten dazu einen spitzen Gegenstand und richteten insgesamt 8000 Euro Schaden an. Auch hier ermittelt die Kripo.