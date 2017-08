Tierisch was los Die Premiere des neuen Landschaftstheaters in Reinhardtsdorf-Schöna war ein voller Erfolg. Der Zauber der Natur trug dazu bei.

Ob das gut geht? Die Füchse beauftragen die Maulwürfe, auszuspionieren, wie man einen Hasen fängt. Die Füchse interessieren sich nämlich nur noch für ihre Frisuren. Rotkäppchen kontrolliert das lieber. Schließlich soll ein Hasenbraten ein Geburtstagsgeschenk für die Großmutter sein. © Dirk Zschiedrich

Das Nest ist bereit, doch noch immer ist der Storch nicht in Sicht. Und damit auch kein Nachwuchs. Wo bleibt der nur? Dabei hat sie doch pflichtbewusst und stündlich die Schwangerschaftsgymnastik durchgeführt. Lieber gleich noch mal: Beine hüftbreit aufgestellt und dann mit je einer Kelle in der Hand die Arme auf und ab bewegen. Ganz so also wolle man ein Flugzeug einweisen – oder eben einen Storch.

Was ist das Besondere am Landschaftstheater?





Etwa 200 Leute verfolgen amüsiert das merkwürdige Treiben der Dame. Alle sitzen sie dabei auf Klappstühlen. Sobald die Dame und die anderen Dorfbewohner weiterziehen, laufen sie hinterher. Sie allen wollen wissen, welche Szene als Nächstes kommt, welcher Spielort, wie es weitergeht. Neugierig waren sie am Sonnabend zur Premiere des neuen Landschaftstheaters nach Reinhardtsdorf-Schöna gekommen. Die Hobbyschauspieler des Vereins Sandsteinspiele führten gemeinsam mit den Regie- und Schauspielprofis des Theaters Aspik aus Hildesheim das Stück „Der Rasselbock oder: Die Hasen sind los“ auf. Geschrieben wurde es von Uli Jäckle und es hält, was es versprochen hat. Die Irrungen und Wirrungen, die die Charaktere durchleben, sorgen für eine spannende, unterhaltsame und lustige Reise.

Die Zuschauer erlebten das Dilemma der Dorfbewohner hautnah mit: Wo kommt der Nachwuchs her, wenn der Storch in Afrika bleibt? Scheinbar weiß keiner mehr, wie das ohne den Storch funktioniert. Damit wird eine Kette von Ereignissen und Verwechslungen in Gang gesetzt, die das Leben der Dorfbewohner gänzlich auf den Kopf stellt. Ausstaffiert mit Puscheln, Hasenohren und flauschigen, weißen Handschuhen werden einige von ihnen zu Hasen, die beim sagenumwobenen Rasselbock in die Hasenschule gehen. Auch die Märchenfiguren Rotkäppchen, die Großmutter und der Wolf werden in diesem Stück lebendig. Das tierische Ensemble wird durch die eitlen Füchse und die musikalischen Maulwürfe komplettiert. Besonders für Kinder ist das ein großer Spaß. „Wo ist der Wolf?“, fragen sie sich ständig. Als sich der in einer Sinn- und Lebenskrise fragt, ob seine Spezies Blaubeeren frisst, ruft ein Kind laut: „Nein!“ Wenn man als Zuschauer so nah dran ist an den Darstellern, verschwimmen schon mal die Grenzen zwischen beiden.

Rund um den Zirkelstein nimmt die Geschichte ihren Lauf, an neun verschiedenen Spielorten. Genau das ist das Besondere an diesem bewegten Theaterkonzept. Die Szenen leben von der natürlichen Requisite. Dass sich keine Theateraufführung gleicht, trifft hier doppelt zu. Die Natur, das Wetter, all das gestaltet jede Szene immer wieder anders. Ein besonderer Moment entfaltet sich, als Rotkäppchen in der Hasenschule auf den schlauen Jakob trifft. Eigentlich dem Rainer Fuchs versprochen, wirft sie dem Hasenjungen verstohlene Blicke zu. Es ist schon niedlich genug, wie diese zwei Elfjährigen schüchtern nebeneinander auf einer Bank am Waldrand sitzen und möglichst unauffällig näher aneinanderrücken. Das Spiel der Sonnenstrahlen tut sein Übriges, um diese Szene zu verzaubern. Als dann auch noch zwei Schmetterlinge verspielt an den beiden vorbeifliegen, sind alle verzückt. Der Regisseur hätte es nicht schöner schreiben können.

Im Theaterstück wechselt sich Klamauk mit lustigen Wortspielen und hintersinniger Gesellschaftskritik ab. Plump ist es selten, wenn dann nur kurz. Dem Premierenpublikum gefiel es. Die Zuschauer belohnten die Leistung der Darsteller und des ganzen Teams mit einem langen Applaus.

Weitere Vorstellungen bis 17. September, jeweils sonnabends 15.30 Uhr und sonntags 11.30 Uhr ab Dorfplatz

