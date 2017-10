Tierisch am Berzdorfer See Auf der neuen Ranch in Hagenwerder bietet Lisa Brendel Seminare mit Pferden. Auch für Görlitz hat sie Pläne.

Ein Anruf von Lisa Brendel genügte, um bei Marianne Thiel (links) von der Ranch am See vorbeizukommen. Dabei fanden die beiden Frauen heraus, dass sie sich sogar von früher kennen. © Pawel Sosnowski

Die Pferde sind geborgt. Aber das macht gar nichts. Lisa Brendel kommt mit jedem Pferd klar. Weil sie sie von Kindheit an kennt. Pferde sind in ihren Augen authentisch, ehrlich – und vor allem merken sie, wenn jemand Angst hat. Nur Bruchteile von Sekunden brauche ein Pferd, um den Menschen einschätzen zu können, weiß Lisa Brendel. Die 26-Jährige hat ihre große Leidenschaft zum Beruf gemacht.

Die Friedersdorferin, die in Görlitz geboren wurde und hier ihre Kindheit verbrachte, hat nämlich eine Marktlücke entdeckt: Mit Hilfe von Pferden möchte sie Menschen zu einem besseren Leben verhelfen. „Animal A.C.T – Aktives Coaching und Therapie“ lautet der Name ihres kleinen Unternehmens. Zu ihren Kunden gehören gestresste Geschäftsmänner, ganze Firmenbelegschaften oder auch Privatpersonen, die am Scheideweg ihres Lebens stehen und eine Portion neues Selbstbewusstsein benötigen.

Bisher hat sie das vor allem in Kleindehsa, wo ihre eigenen Pferde stehen, gemacht. Doch sie will ihr Angebot, das in den neuen Bundesländern einmalig ist, ausdehnen und hört sich deshalb auch auf Reiterhöfen in der ganzen Region um, ob sie nicht mit ihr zusammen arbeiten möchten. So wählte sie auch die Nummer von Marianne Thiel, die in Hagenwerder in der Nähe des Berzdorfer Sees seit Kurzem eine kleine Ranch betreibt. Hier können Kinder den ersten Kontakt zum Pferd haben. Ponyzeit nennt sich das Ganze und weniger geführtes Reiten als vielmehr putzen der Tiere und der Aufbau erster Kontakte. Vier Ponys und zwei Pferde hat sie.

Zwar wird ihr Angebot „Ponyzeit“ sehr gut angenommen, aber warum nicht noch anderes anbieten? Und als beide Frauen sich das erste Mal persönlich sahen, war klar: Wir kennen uns von früher. Beide waren als Kinder auf demselben Reiterhof. Zudem hat Lea, die ältere Tochter von Marianne Thiel über ihrem Bett einen Zeitungsausschnitt hängen – mit einem Artikel über Lisa Brendel. Wenn man daran glaubt, war es dann also fast so etwas wie Schicksal, dass sich die Wege der beiden Frauen kreuzten. Sie hoffen nun, noch mehr Leute aus Görlitz und der Umgebung mit ihren Angeboten zu erreichen.

Lisa Brendel hat vor wenigen Tagen gleich einen Kleinbus voll Görlitzer zum Kennenlernen auf der Ranch begrüßen können. Denn Lisa Brendel ist Teil der von der Görlitzer Jakobspassage ins Leben gerufenen „Roadshow junge Wirtschaft 2017“, bei der ein Bus von Görlitz aus durch den Landkreis tourt und junge Unternehmer besucht, um sie so auf dem Weg in die berufliche Selbstständigkeit zu unterstützen.

Die Besucher von Lisa Brendel konnten hören, welch’ spannende Dinge sie so mit Pferden und Menschen anstellt. In ihren Seminaren sollen Menschen nämlich den Umgang miteinander lernen. Pferde in der Herde seien dem Mensch in der Gruppe nur allzu ähnlich, berichtet Lisa Brendel. Und sie hat Psychologie und Pädagogik mit Schwerpunkt Psychologie studiert, weiß also, wovon sie redet. Um ihre Arbeit bekannter zu machen, möchte sie ein Netzwerk aufbauen, mit Leuten in Kontakt kommen. Dazu soll unter anderem ein tierischer Weihnachtsmarkt dienen, den die junge Frau für den 1. Dezember in Görlitz plant. Details stehen zwar noch keine fest, aber wer Lust hat, kann sich schon mal bei Lisa Brendel melden. (mit ms)

Kontakt: Facebook oder animal_act@aol.com

