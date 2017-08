Tierheim vor dem Ausbau Der alte Quarantäne-Raum für Katzen hat ausgedient. Jetzt bekommen die Tiere einen neuen. Und es gibt weitere Pläne.

Der Quarantäne-Raum im Tierheim ist nicht mehr zeitgemäß. Chef Uwe Brestel und Jasmin Koch erläutern die Gründe. © Sebastian Schultz

Tierheimchef Uwe Brestel und seine Mitarbeiterin Jasmin Koch stehen inmitten eines Raumes, der noch an die Vorkriegszeit erinnert. Verschmutzte Wände verraten, dass noch vor einigen Jahren mit Kohle geheizt wurde. An der Decke sind riesige Flecken zu sehen. „Hier ist mal Wasser durchgekommen“, erzählt Brestel. Der uralte, verrostete Lüfter in der Wand tut schon lange seine Dienste nicht mehr. Obwohl die Fenster offen sind, ist die Luft stickig. Kaum vorstellbar, wie das Raumklima ist, wenn man im Winter die Fenster nicht weit öffnen kann. In eben diesem Raum müssen Katzen, die das Tierheim aufnimmt, mindestens vier bis fünf Wochen zur Quarantäne ausharren. „Meist sogar länger“, sagt Jasmin Koch. „Wir müssen erst sicher sein, dass sie gesund sind.“

Doch nun ist Besserung in Sicht: Spätestens Ende des Jahres können die Katzen in einen neu renovierten Raum umziehen – dank der 9 000 Euro Fördermittel, die das Tierheim in diesem Jahr von der Landesdirektion Sachsen bewilligt bekommen hat. 1 000 Euro gibt der Tierschutzverein Riesa und Umgebung dazu.

Auch die Mitarbeiter können es kaum erwarten, in der neuen Anlage zu arbeiten. Gerade in der dunkleren Jahreszeit könnten sie kaum etwas sehen in dem derzeitigen Raum. „Ob ich das Licht einschalte oder nicht, ist eigentlich egal“, sagt Jasmin Koch. Doch bis zum Umzug müssen noch viele Arbeiten erledigt werden: Der Putz muss von den Wänden geklopft, Wasserleitungen und Elektrik verlegt und gefliest werden. Auch hat der Raum derzeit nur ein kleines Fenster. Das werde durch eine Tür ersetzt, sagt Brestel. Daneben soll in der Wand ein neues großes Fenster eingebaut werden. „Wir brauchen vor allem frische Luft“, sagt Jasmin Koch. Und die alte Innentür werde durch eine neue ersetzt. Viele Bauarbeiten erledigen die Mitarbeiter in Eigenleistung. „Natürlich haben wir auch unsere Firmen, die helfen“, sagt Brestel. Zum Beispiel müsse die Elektrik abgenommen werden. „Alles können wir ja nicht allein machen.“ Den Plan für die neue Quarantäne-Station hat Jasmin Koch selbst erstellt. So soll es eine richtige Nassstrecke geben: „Derzeit werden die Katzen neben der Spüle auf einer Arbeitsplatte vom Arzt behandelt. Das geht auch. Aber besser ist es, wenn es einen richtigen Behandlungstisch mit Plexiglasscheiben an den Seiten gibt. Und eine Badewanne wird es dann auch geben, wo die Tiere ordentlich gewaschen werden können.“ Während Koch von der neuen Station erzählt, fällt ihr sofort noch etwas ein: Sie wünscht sich einen Abfluss im Fußboden, „wo man gleich alles hineinkärchern kann“.

Die Arbeit in der Quarantäne-Station erleichtern wird in Zukunft auch ein neuer Computer-Arbeitsplatz. Derzeit tragen die Mitarbeiter die gesamte Medikation auf Zetteln ein. Denn alles muss dokumentiert werden. Gerade bei Schichtwechsel können die handschriftlichen Aufzeichnungen manchmal zu Problemen führen, erzählt Koch. Deshalb ist sie froh, bald alles gleich im Computer eintragen zu können. Und dies biete noch weitere Möglichkeiten: „Man kann zum Beispiel alarmiert werden, wenn ein Tier ein Medikament benötigt“, sagt Uwe Brestel. Kaum hat die Sanierung der Quarantäne-Station angefangen, hat der Tierheimchef schon weitere Pläne für 2018. So soll es eine Krankenstation geben. Und je nachdem, wie viel Geld da ist, auch eine neue Kleintieranlage. Während Uwe Brestel und Jasmin Koch die Räume zeigen, haben sie noch eine Idee: In dem Raum vor der Quarantäne-Station könnte die Krankenstation mit Behandlungsraum entstehen. „Dann müssen die kranken Tiere nicht erst herumgetragen werden.“

