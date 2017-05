Tierheim verliert Streit um Zufahrt Das Görlitzer Stadtgut setzt einen Hühnerauslauf durch. Wie das praktisch gehen soll, ist unklar.

Tierheim-Chef Peter Vater zeigt die Steine vor seiner Einfahrt. © Constanze Junghanß

Das Tierheim Krambambuli kann seine Zufahrt künftig tagsüber nicht mehr nutzen, weil das benachbarte Stadtgut auf dieser Fläche einen Auslauf für seine Junghennen einrichtet. Das bestätigen sowohl Stadtgut-Geschäftsführer Frank Richter als auch Tierheim-Chef Peter Vater. Allerdings sagen beide auch, dass die Details noch nicht feststehen, beispielsweise die Uhrzeiten, zu denen die Zufahrt durch die Hühner blockiert wird und das Stadtgut das Tor verschließt. „Das muss ich erst einmal abwarten, bevor ich mehr sagen kann“, erklärt Vater. Und fügt hinzu, dass er kompromissbereit sei: „Aber wir brauchen eine Lösung, die für uns machbar ist.“

Das Problem: Das Grundstück des Tierheims hinter dem Steinberg zwischen Biesnitz und Weinhübel bildet eine Art Insel: Es ist nach allen Seiten von Stadtgut-Flächen eingeschlossen. Auch die Zufahrt gehört dem Stadtgut, eine Nutzung durch das Tierheim ist nirgendwo schriftlich geregelt. „Wir haben es im Jahr 2002 versäumt, das vertraglich festzuhalten“, sagt Richter. Das Stadtgut hält nach seiner Aussage 15 000 Hühner. Jetzt kommt ein neuer Junghennenstall für 6 000 Tiere hinzu. Auch sie brauchen einen Auslauf. „Da alle anderen Flächen rund um die Hühnerfarm schon als Auslauf für die Hühner dienen, bleibt nur noch die Tierheim-Zufahrt als Junghennen-Auslauf“, sagt Richter.

Er macht keinen Hehl daraus, dass ein Wegzug des Tierheims die Lösung wäre, die ihm am besten gefallen würde. „Aber das geht nicht, weil keiner Geld dafür hat“, sagt Richter. Also setzt er auf andere Wege. Schon vor Monaten hat er große Steine auf die bisherigen Parkplätze des Tierheims legen lassen. „Die bleiben natürlich liegen, denn ich will nicht, dass dort jemand parkt“, sagt er. Die Hühner sollen tagsüber raus, die genauen Zeiten kann er noch nicht sagen. Das hänge auch mit der Tageslichtlänge zusammen und müsse noch abschließend diskutiert werden.

„In dieser Zeit werden wir das Tor jedenfalls verschließen“, sagt er. Nachts sei es offen, sodass die Tierheim-Mitarbeiter rein und raus können. Parken sei aber auch dann tabu: „Wenn wir die Steine wegnähmen, würden die Autos doch zu allen Uhrzeiten parken.“ Diese Zeiten-Regelung zur Ein- und Ausfahrt sei ein sinnvoller Kompromiss, sagt Richter. Vater erklärt, er könne nichts dagegen tun. „Aber wie das praktisch funktionieren soll, weiß ich nicht.“

