Tierheim nimmt Freiberger Fundtiere auf

Im Freitaler Tierheim sind seit Jahresbeginn fast ein Dutzend Fundtiere aus Freiberg angekommen. Das teilt Regina Barthel-Marr vom Tierschutzverein Freital und Umgebung mit, der das Heim am Windberg betreibt. Darunter seien vor allem Katzen gewesen, so die Vorstandsvorsitzende. Die Zusammenarbeit zwischen dem Heim und der Stadt Freiberg, die es so erst seit Kurzem gibt, habe sich gut entwickelt, so Barthel-Marr.

Seit Ende Dezember werden Fundtiere, die die Stadt Freital in Obhut nimmt, im Tierheim auf dem Windberg untergebracht. Das hatte für Kritik gesorgt, weil es in Freiberg selbst auch ein Tierheim gibt. Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) verteidigte die Wahl Freitals: Das Heim dort sei das preiswerteste gewesen, dass sich auf die Ausschreibung gemeldet hat. (SZ)

zur Startseite