Tierheim hat gut gewirtschaftet Etwa 130 000 Euro sind im Jahr 2015 ausgegeben worden. Dennoch ist noch Geld übrig.

Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, findet Rosi Pfumfel, die Vorsitzende des Vereins. © Dietmar Thomas

Der Tierschutzverein Tiernothilfe Leisnig und Umgebung hat im Jahr 2015 65 Katzen und vier Hunde vermittelt. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, findet Rosi Pfumfel, die Vorsitzende des Vereins. Im Rechenschaftsbericht, den sie bei der Mitgliederversammlung gegeben hat, ging es auch um die Einnahmen und Ausgaben. „Wir haben im Berichtsjahr 2015 gut gewirtschaftet. Zwar belaufen sich die Ausgaben auf 130 000 Euro, doch haben wir noch etwa 13 000 Euro als Überschuss mit ins Jahr 2016 genommen“, sagte Rosi Pfumfel.

Den wichtigsten Teil nimmt natürlich die Arbeit mit und für die Tiere ein. Bei Hunden und Katzen erfolgt eine Vorkontrolle. Nach der Vermittlung steht dann in den meisten Fällen auch ein Nachbesuch auf dem Programm, bei dem sich die Tierschützer davon überzeugen, ob es dem jeweiligen Tier auch wirklich gut geht.

Die Ausgaben sind unter anderem auch für Reparaturen am Tierheim ausgegeben worden. So wurden Arbeiten am Dach ausgeführt sowie Fußboden- und Wandfliesen erneuert. Im Außenbereich sind frostsichere Fliesen angebracht worden. „Wir sind über die Unterstützung von Spendern und Firmen sehr froh. Bei den Reparaturen haben uns die KHS Bedachung in Döbeln, die Bedachungen Seidel in Leisnig und das Leisniger Fliesenwerk geholfen“, sagt Rosi Pfumfel. Insgesamt seien die Spenden rückläufig, sagt die Vereinschefin. Bisher sind im Jahr 2016 etwa 30 000 Euro eingegangen. „Zwar gibt es zum Jahresende meist noch mal einen Schub, doch ob wir die erhoffte Summe von etwa 70 000 Euro erreichen, ist fraglich“, so Pfumfel.

Die Arbeiten im und am Tierheim sind noch nicht abgeschlossen. Derzeit erfolgt der Anschluss an die öffentliche Abwasserentsorgung. „Deshalb konnten wir in diesem Jahr auch keinen Tag der offenen Tür durchführen.“ Wenn die Schachtarbeiten abgeschlossen sind, soll der Zaun erneuert werden.

Der Tod eines Leisnigers, der sich für einen Hund eingesetzt hatte, und dabei niedergestochen wurde (DA berichtete), hat auch die Mitglieder des Tierschutzvereins bewegt. „Wir haben auf unserer Versammlung Geld gesammelt und wollen bei der Trauerfeier ein Gebinde niederlegen und den Angehörigen eine Spende übergeben.“

zur Startseite