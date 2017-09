Tierheim-Einfahrt wird gesperrt Weil Trinkwasserleitungen in Krietzschwitz neu verlegt werden, gibt es ab nächster Woche ein paar Einschränkungen.

Die Zufahrt zum Tierheim muss zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Über die Weinleite führt die Umleitung. © Frank Baldauf

Die Einfahrt zum Tierheim im Pirnaer Ortsteil Krietzschwitz wird voraussichtlich ab nächster Woche vorübergehend gesperrt. Die Stadtwerke Pirna verlegen derzeit eine neue Trinkwasserleitung vom Hochbehälter 3 an der B 172 nach Krietzschwitz. Nach Aussage der Stadtwerke ist der Bau bis Anfang nächster Woche so weit fortgeschritten, dass die Trasse die Bundesstraße in Höhe der Zufahrt zum Tierheim Pirna-Krietzschwitz unterqueren wird. Dies geschieht grabenlos mithilfe eines unterirdischen Rohres, sodass der Verkehr auf der B 172 nicht eingeschränkt werden muss. Bei den weiterführenden Arbeiten muss jedoch die Zufahrt zum Tierheim zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Das Tierheim Pirna Krietzschwitz ist in dieser Zeit über die Weinleite in Pirna erreichbar. Die Arbeiten an der Trinkwasserleitung sind Teil des Großvorhabens, die Grundstücke in Krietzschwitz an die öffentliche Kanalisation anzuschließen. Der Hochbehälter 3 wird einmal – wenn die Trinkwasserleitung fertig verlegt ist – die Ortsteile Krietzschwitz, Neundorf, Sonnenstein sowie Teile von Copitz mit Trinkwasser versorgen. (SZ/mö)

