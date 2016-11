Tierhalter fordern Abschuss 200 Menschen demonstrierten in Bautzen gegen das bisher praktizierte Wolfsmanagement. Rückenwind erhalten sie durch eine Forderung des Landrats.

SSchäfer, Landwirte und Jäger demonstrieren am Dienstag in Bautzen gegen das Verbot zum Abschuss von Wölfen. © Uwe Soeder

Tierhalter aus Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen haben am Dienstag in Bautzen gegen das bisher praktizierte Wolfsmanagement demonstriert. Dort, wo keine anderen Herdenschutz- maßnahmen mehr greifen, müsse es möglich sein, „Problem-Wölfe“ in letzter Konsequenz abschießen zu dürfen, so die einhellige Forderung der knapp 200 Demonstranten.

Als besonders problematisch hatte sich in jüngster Zeit das Rosenthaler Rudel im Kreis Bautzen erwiesen, das in seinem Territorium bereits mehr als 150 Schafe gerissen hat. In diesem speziellen Fall hat auch der Bautzener Landrat Michael Harig (CDU) eine Abschuss-Genehmigung beantragt. Nachdem das Sächsische Umweltministerium den ersten Antrag Harigs abgelehnt hatte, hat der Landrat seine Forderung inzwischen erneuert. (SZ/ju)

