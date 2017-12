„Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum“ Regina Barthel-Marr vom Tierschutzverein Freital erklärt, was schon vor dem Kauf bedacht werden muss.

Haustiere seien kein Geschenk, sondern eine gut geplante Anschaffung, sagt Regina Barthel-Marr. Sie steht dem Tierschutzverein Freital vor und erlebt es immer wieder, dass zu Jahresbeginn viele „Geschenke“ im Freitaler Tierheim landen. Hier werden herrenlose Hunde, Katzen und auch Kleintiere, wie dieses Meerschweinchen, versorgt und an neue Halter vermittelt. © Karl-Ludwig Oberthür

Frau Barthel-Marr, können Tiere ein Geschenk sein?

Tiere sind wunderbare Lebewesen und liebevolle Begleiter, bei denen man Ruhe vom Alltag findet. Aber sollte man sie sozusagen unter den Weihnachtsbaum legen? Nein, ich halte davon nichts.

Aber viele Kinder wünschen sich doch einen Hund, eine Katze oder ein Meerschweinchen. Warum also nicht?

Tiere sind keine Gegenstände, die man zurückgeben oder tauschen kann. Passt ein Pullover nicht, kann man ihn zurückgeben und einen anderen mitnehmen. Das geht bei Tieren nicht. Und wer weiß schon vorher, ob ein Tier in die Familie passt. Ein Tier ist eine Anschaffung, die gut geplant werden muss und kein Spontankauf aus einer Laune heraus. Darüber muss eine Familie oder ein Paar vorher gemeinsam nachdenken und beraten. Das muss eine gemeinsame Entscheidung sein, bei der es viel zu beachten gilt. Und dann sollte man das Tier auch gemeinsam heraussuchen.

Was gilt es denn zu beachten?

Wir empfehlen, eine Art Checkliste durchzugehen. Als Erstes wäre zu klären, was es für ein Tier sein soll: ein Hund oder lieber Farbmäuse oder Fische? Es gibt viele Möglichkeiten. Aber mit einem Tier im Haushalt klappt es nur, wenn sich dabei alle wohlfühlen und alle damit einverstanden sind. Kann jemand Hunde nicht leiden – vergesst es. Das gibt nur Konflikte, und dann heißt es im Streit: „Aber du wolltest doch unbedingt einen Hund!“

Okay, wenn man sich auf eine Art geeinigt hat, wie soll es dann weitergehen?

Jeder, der sich ein Tier anschafft, muss vorher Folgendes bedenken und klären: Bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen? Wie lange lebt dieses Tier? Welche Haltungsbedingungen braucht es und kann ich diese schaffen? Ist es für Kinder geeignet? Welche laufenden Kosten verursacht ein Tier – Ernährung, Tierarzt, eventuell Versicherung? Welchen zeitlichen Aufwand bedarf es hinsichtlich Pflege und Beschäftigung? Und wo kann ich es unterbringen, wenn ich in den Urlaub fahre?

Das klingt aber jetzt kompliziert.

Das stimmt, aber es ist trotzdem notwendig, sich da im Klaren zu sein – um sich selbst und dem Tier Leid zu ersparen. Wir erleben es immer wieder, dass Leute Tiere herbringen, weil sie eben nicht damit zurechtkommen oder überfordert sind. So bekommen wir drei bis vier Hunde pro Jahr mit der Begründung, man habe nicht gewusst, wie groß die werden. Auffallend ist auch, dass wenige Wochen nach Weihnachten mehr Tiere als üblich abgegeben oder sogar ausgesetzt werden. Das gleiche erleben wir in den Sommermonaten, wenn die Leute verreisen.

Was sollte man denn grundsätzlich über Tiere wissen, wenn man diese Checkliste durchgeht?

Gut ist es, wenn man sich im Vorfeld mit Leuten unterhält, die Tiere haben und über ihre Erfahrungen berichten können. Oder man besorgt sich Bücher über Haustierhaltung. Auch stehen wir als Tierschutzverein Freital mit einer Beratung gerne zur Seite.

Wie ist das mit Kleintieren? Mäuse, Meerschweinchen, Kaninchen – die gelten doch als pflegleicht, oder?

Das kann aber täuschen. Bei Kleintieren muss man wissen, dass die in der Natur in Kolonien leben und Gesellschaft brauchen. Diese Arten, Ratten gehören auch dazu, sollte man niemals allein halten. Das heißt aber auch, dass man entsprechend viel Platz für ihre Boxen braucht. Farbmäuse zum Beispiel wollen dann auch noch buddeln und klettern, also muss die Box nach oben hin hoch genug sein. Zudem wollen die mal raus aus den Boxen und durch die Wohnung stromern, natürlich nie unbeaufsichtigt. Auch dass muss man gewährleisten können. Kaninchen sollte man im Garten auf der Wiese Auslauf gewähren, der gut gesichert ist, wegen der Greifvögel auch von oben. Hamster wiederum sind Einzelgänger, die noch dazu nachtaktiv sind. Für Kinder sind die überhaupt nicht geeignet.

Und Reptilien, Spinnen, alles was in Terrarien lebt? Die brauchen nicht viel Bewegung und Beschäftigung, oder?

Das stimmt schon, aber solche Arten sind trotzdem sehr pflegeintensiv. Vor allem muss man deren Ansprüche an Klima, Ernährung, Jahresrhythmus beachten und bedenken, wie alt die werden können. Reptilien sind definitiv nichts für Kinder, sondern etwas für erfahrene Tierhalter.

Wie sieht es mit Wellensittichen oder Fischen aus?

Ziervögel sind Schwarmtiere, die brauchen Artgenossen. Wellensittiche sollte man artgerecht mindestens zu viert halten. Und die wollen sich bewegen, was wiederum dazu führt, dass die Vögel auch mal irgendwo in der Wohnung ihren Dreck fallenlassen. Das sollte man wissen und bereit sein, das auszuhalten. Ein Aquarium mit Fischen wiederum ist technisch aufwendiger, auch der Reinigungsaufwand ist zu bedenken. Fische können dafür sehr entspannend auf die Betrachter wirken. Gerade wer Kinder hat, die zu Unruhe oder Hyperaktivität neigen, könnte darüber nachdenken.

Kommen wir zum Klassiker: Hund oder Katze?

Beides tolle Arten, jede auf ihre Weise. Katzen sind charakterstarke, eigensinnige Tiere, die durchaus 20 Jahre alt werden können. Auch sie wollen nicht den ganzen Tag allein sein. Gerade Wohnungskatzen brauchen Beschäftigung und Abwechslung, Freigänger toben sich allein draußen aus. Und Tiere dieser Größe verursachen auch regelmäßige Tierarztkosten. Das trifft auch auf Hunde zu, die von allen bisher genannten Arten mit die größte Herausforderung sind, weil man für sie sehr viel Zeit investieren muss.

Inwiefern?

Hunde sind Rudeltiere und ihr Rudel ist die Familie. Dort müssen sie ihren Platz und ihre Stellung finden. Das bedeutet Erziehung und Beschäftigung mit dem Hund, jeden Tag immer wieder. Das hört nie auf. Ich empfehle, eine Hundeschule oder ein Hundetraining zu besuchen. Gerade, wenn man noch nicht viel Erfahrung hat und einen Welpen aufnimmt, bringt das richtig viel. Aber auch dann ist der Hund immer noch zeitaufwendig: Mit ihm muss man täglich mehrmals rausgehen, bei Wind und Wetter, damit er sich auch mal austoben kann. Und Hunde kosten laufend Geld: Futter, Tierarzt, Versicherung, Impfungen – wer das nicht kann oder nicht will, darf sich keinen Hund anschaffen.

Und selbst wenn man alles beachtet hat, kann so eine Mensch-Tier-Beziehung scheitern. Was dann?

Ja, es kann scheitern, mitunter auch an unberechenbaren Ereignissen. Eine Erkrankung in der Familie zum Beispiel und plötzlich ist das Tier im Weg. Falls es zwischen Mensch und Tier gar nicht klappt, gehört es zum Verantwortungsbewusstsein dazu, ein neues Zuhause für das Tier zu finden. Man könnte im Familien-, Freundes- und Kollegenkreis herumfragen oder in der Nachbarschaft. Auch dann wäre zu klären, ob im neuen Zuhause eine artgerechte Haltung gewährleistet werden kann. Wenn das alles scheitert, bitte nicht aussetzen, sondern das Tier zu uns in den Tierschutzverein bringen. Wir helfen immer, wenn Platzkapazität vorhanden ist.

Es fragte Annett Heyse.

