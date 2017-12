Tiefgekühlt in die Zukunft Manchen gruselt allein die Vorstellung, andere hoffen auf ein zweites Leben.

Edelstahlsärge mit sterblichen Überresten in flüssigem Stickstoff. © dpa

Wie riesige Thermoskannen stehen die Edelstahlbehälter aufgereiht hinter schusssicherem Glas. Darin warten, tiefgekühlt in flüssigem Stickstoff, die sterblichen Überreste von 153 Menschen auf die Zukunft. Auch der Kopf der kleinen Matheryn Naovaratpong aus Thailand lagert bei Alcor in der Wüste Arizonas. Zwei Jahre war sie alt, als sie 2015 an einem aggressiven Hirntumor starb und ihre Eltern die Entscheidung trafen, Matheryns Gehirn konservieren zu lassen – in der Hoffnung, dass neue Technologien ihre Tochter irgendwann zum Leben erwecken.

Max More, Präsident des Kryonik-Unternehmens in Scottsdale, weiß nicht, ob das jemals möglich sein wird. Auch Alcor-Mediziner Aaron Drake räumt in einem Interview ein, das Vorhaben sei vielleicht nur ein „ewig fortlaufendes Wissenschaftsexperiment“. Aber beide glauben fest an ein Leben nach der Kälte.

Die Alcor Life Extension Foundation ist neben dem Cryonics Institute (CI) einer der zwei großen Non-Profit-Anbieter in den USA. Einen weiteren, kommerziellen gibt es in Russland. Insgesamt haben etwa 3 500 Interessenten aus aller Welt bereits Geld gezahlt, um sich oder ihr Haustier nach dem Tod kryokonservieren zu lassen. Zunehmend sind auch jüngere Menschen oder Familien darunter, berichtet Alcor-Mitarbeiter Marji Klima: „Wir haben mehrere Familien mit vier oder fünf Kindern.“ Auch bei CI, dem günstigeren der beiden Anbieter, bemüht man sich gezielt um jüngere Kunden. Derzeitiger Altersdurchschnitt: 47 Jahre.

Kryonik ist vor allem Männersache: Zwei von drei Mitgliedern sind männlich, meist weiß und reich. Je nach Anbieter und Art der Aufbewahrung investieren sie 25 000 bis 170 000 Euro. Paypal-Mitgründer Peter Thiel oder KI-Forscher Ray Kurzweil gehören dazu, aber auch Interessierte aus Deutschland, wo die Kryokonservierung von Menschen verboten ist. Über 350 dieser Mitglieder, auch Baseball-Legende Ted Williams, liegen im Tiefkühl-Todesschlaf.

Wie funktioniert das? Die „Patienten“, wie man sie bei den Kryonik-Unternehmen hoffnungsvoll nennt, werden sofort nach dem klinischen Tod mit Eiswasser gekühlt, um den Gewebezerfall, speziell im Gehirn, aufzuhalten. Künstliche Beatmung und Herzmassage werden fortgesetzt, während Notfallteams den Körper so schnell wie möglich in die Kryo-Zentrale bringen. Dort wird im OP Frostschutzmittel in die Arterien geleitet, während die Körperflüssigkeiten sukzessive herausgepumpt werden. Dieses Verfahren, Vitrifizierung genannt, wird auch beim Einfrieren weiblicher Eizellen genutzt und verhindert, dass sich in den Zellen schädigende Eiskristalle bilden.

Über zwei Wochen wird der Körper langsam auf minus 196 Grad abgekühlt und dann in einen der Riesenzylinder hinabgesenkt – kopfüber, damit, falls Stickstoff aussickert, das empfindliche Gehirn am längsten gekühlt bleibt. Anders als CI bietet Alcor alternativ die Neuro-Konservierung an: Dabei wird der Kopf des Verstorbenen abgetrennt, um nur das vitrifizierte Gehirn im schützenden Schädel für den Tag X aufzubewahren.

Der Eindruck mag entstehen, die „Patienten“ seien nur einen Fingerschnipp von der Wiederbelebung entfernt, doch das trügt. Viele Probleme sind ungelöst: Wie entfernt man den giftigen Gefrierschutz wieder aus den Zellen des Körpers und des Gehirns? Sind die zugefügten Schäden reparabel? Wie taut man die Konservierten schonend auf? Zwar gelingt es inzwischen, einfache Tiere wie Fadenwürmer und Egel aus dem Tiefkühlzustand zu wecken, von komplexen Strukturen wie dem Gehirn ist das aber noch weit entfernt.

zur Startseite