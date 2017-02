Tiefgarage-Plänen fehlt Klarheit Vor einem Jahr gab es die Idee fürs Parken unterm Obermarkt. Wichtige Fragen sind bislang offen – das hemmt zunehmend.

Autos über Autos: Der Obermarkt vom Reichenbacher Turm gesehen. © nikolaischmidt.de

Es war einer der Paukenschläge beim Neujahrsempfang von Oberbürgermeister Siegfried Deinege im vergangenen Jahr: Eine Tiefgarage am Obermarkt konnte sich der Rathauschef damals vorstellen, um den Parkproblemen rund um Innen- und Altstadt Herr zu werden. Die Innenstadthändler begrüßten auch sogleich den Vorschlag. Das war Ende Januar 2016.

Ein Jahr später gibt es zwar noch immer die Idee einer Tiefgarage am Obermarkt. Aber viel weiter ist die Stadt dabei noch nicht. Das ist auch der Hauptgrund, warum das schon seit geraumer Zeit angekündigte Parkkonzept für Görlitz dem Stadtrat noch nicht vorliegt, obwohl es zu großen Teilen bereits fertiggestellt ist. Das bestätigt der Leiter der Stadtentwicklung, Hartmut Wilke, gegenüber der SZ. Wichtige Fragen jedenfalls für eine solche Tiefgarage harren ihrer Antwort, sollen aber noch in diesem Jahr beantwortet werden. Das beginnt bei der Finanzierung. Für rund 200 Parkplätze in einer solchen Anlage muss mit rund sechs Millionen Euro Investition gerechnet werden. Selbst wenn Gelder aus der Städtebauförderung sowie Rücklagen aus Ablösezahlungen für Stellplätze verwendet werden, bleibt eine Finanzlücke von, je nach Rechnung, zwei bis drei Millionen Euro.

Ebenso unklar ist, ob sich das Gelände unterhalb des Obermarktes für eine Tiefgarage eignet. Eine Bohrung wie am Marienplatz hat es bislang nicht gegeben. Am nicht weit entfernten kleineren Platz rund um den Dicken Turm jedenfalls stießen die Geologen schon so dicht unter der Erdoberfläche auf Granit, dass an eine Tiefgarage für das Kaufhaus nicht zu denken war. Beim Obermarkt könnte die Lage anders sein. „Immerhin gab es mal mit dem Salzhaus eine Bebauung auf dem Platz“, sagt Wilke. Inwieweit es aber in die Tiefe reichte? Dann freilich kommen auch die Archäologen ins Spiel – auch das eine offene Frage. Immerhin steht Görlitz mit Bamberg im Austausch. Beide Städte arbeiten in der Arbeitsgemeinschaft Historische Städte zusammen. In Bamberg gibt es eine Tiefgarage in der Altstadt, von den Erfahrungen in Oberfranken will Görlitz profitieren.

Mit dem Obermarkt beschäftigt sich das Rathaus so intensiv, weil es neben der Berliner Straße/Jakobstraße das Gebiet in der Stadt ist, wo der Parkdruck am höchsten ist. Das ergaben Untersuchungen im Jahr 2014. Während es in der Gesamtstadt insgesamt ausreichend Parkplätze gibt, sind die Stellplätze in diesen beiden Gebieten am Sonnabendvormittag oder auch wochentags über Mittag bis zu 90 Prozent ausgelastet. Die Grenze von 80 Prozent ist wichtig: darüber gehen die Stadtplaner davon aus, dass zu wenige Parkplätze zur Verfügung stehen und die berühmte Suche nach einem Parkplatz beginnt. Und die Lage könnte sich kurzfristig noch verschärfen. Mit dem Bau der Turnhalle an der Jägerkaserne sind zwar auch 120 Parkplätze verbunden. Aber das sind im Vergleich zu heute weniger, denn jetzt kommen 160 Fahrzeuge dort unter. Deswegen ist es gerade in den Gebieten wichtig, neue Areale zum Parken zu erschließen. Klappt der Obermarkt nicht, könnte auch ein Parkhaus auf dem Dreieck Bautzener Straße/Brunnenstraße/Teichstraße entstehen. Auch das Waggonbaugelände an der Christoph-Lüders-Straße ist immer wieder für weitere Parkplätze im Gespräch, nicht auszuschließen sind privat errichtete Parkhäuser in den leerstehenden Fabrikgebäuden in dem Gelände, beispielsweise in der Roten Fabrik, die anfangs auch schon mal als Jugendzentrum im Gespräch war.

Abgerückt ist die Stadt inzwischen aber von dem Gedanken, eine Tiefgarage unter dem Wilhelmsplatz zu errichten. Seit über einem Jahrzehnt geisterte diese Idee durch die Görlitzer Kommunalpolitik. Neben der Finanzierung galten schon immer die Zu- und Abfahrten für eine solche Tiefgarage als ein Problem. Doch nun haben die Untersuchungen auch noch ergeben, dass rund um den Wilhelmsplatz der Parkdruck nicht so enorm hoch ist.

Doch schon wenige Meter weiter ist das der Fall. Rund um die Berliner Straße gibt es zu wenige Parkplätze. Und auch hier verschlechtert sich die Situation durch die Sanierung von Straßen und Plätzen. An der Jakobstraße, am Postplatz – immer fallen einige wenige Parkplätze weg, was sich aber dann doch summiert. Deswegen ist die Stadt nach Angaben von Hartmut Wilke mit dem Landkreis im Gespräch. Wenn der ein Parkhaus in seinen Verwaltungs-campus baut, sollen rund 100 Parkplätze öffentlich genutzt werden können. Das würde die Lage deutlich entspannen. Denn gerade im Bahnhofsviertel wird gegenwärtig jede freie Fläche für Parkplätze genutzt. Das ist so zwischen Kröl- und Gobbinstraße und auch in einem Grundstück an der Bahnhofstraße neben der Polizei. Vielen Görlitzern ist es bekannt, weil dort vor dem politischen Umbruch der Fahrtrainer stand, den jeder für seine Fahrerlaubnis absolvieren musste. Auch hier parken jetzt wochentags viele Autos. „Mit dem Eigentümer haben wir auch gesprochen, ob er nicht daran denken will, eine größere Parkanlage zu errichten“, sagt Wilke. „Aus unserer Sicht müsste sich das rechnen.“ Die Reaktion sei verhalten ausgefallen.

Doch geht es in dem neuen Parkkonzept nicht nur um zusätzliche Parkplätze in der Innenstadt. Auch das Anwohnerparken soll neu geordnet werden. Hier konkurrieren die Görlitzer häufig mit Einpendlern, die ihre Fahrzeuge in die innenstadtnahen Straßen stellen. Außerdem begrüßt die Stadt die zunehmenden Bauanträge von Hauseigentümern, wo es möglich ist, Parkplätze in den Innenhöfen einzurichten – aber immer nur in Kombination mit Grünflächen für die Freizeit, damit nicht zu viel Verkehr in die Höfe geholt wird.

