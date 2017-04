Tiefe Spuren im Osterbusch Seit einigen Wochen werden in dem Waldstück in Freital-Burgk Bäume gefällt. Ist das rechtens?

Die Forstmaschinen haben Spuren im Osterbusch hinterlassen. Doch solche Rückeschneisen lassen sich wegen des Geländes nicht vermeiden, sagt der Besitzer. Foto: © Karl-Ludwig Oberthür

Ruhig und idyllisch gelegen, ist der Osterbusch in Burgk genau richtig für einen Frühlingsspaziergang. Zu verdanken ist dies auch den Anwohnern der direkt angrenzenden Leisnitz-Siedlung. Weil ihnen der Wald besonders am Herzen liegt, befreien sie das Waldstück immer zu Ostern von Müll und Unrat – und das seit mehr als 20 Jahren. Doch dieses Jahr musste die österliche Aufräum-Aktion ausfallen. Das Problem: Motorsägen stören die sonst so schöne Frühlingsidylle. Etliche Bäume sind der Säge bereits zum Opfer gefallen, Reisig türmt sich zwischen den Stümpfen.

Schon seit Ende Februar dauern die Arbeiten, an denen sich mehrere Anwohner stören. Einige haben sich bereits an die Behörden gewandt. Es ist vor allem der Zeitpunkt der Fällungen, der ihnen nicht gefällt: „Ich habe nichts gegen Waldbewirtschaftung. Aber gerade jetzt im Frühjahr, wenn die Vögel wieder nisten, ist es doch ärgerlich, wenn Bäume fallen“, sagt Karl Fischer, einer der Anwohner. Weil der Boden zeitweise noch feucht war, haben die Forstmaschinen zudem tiefe Spuren hinterlassen. Angeblich ist auch ein ausgewiesener Wanderweg beschädigt und ein Grenzpunkt entfernt worden. „Hoffentlich wird das alles hier wieder in Ordnung gebracht“, ist Karl Fischer besorgt.

Thomas Paul ist der Besitzer des Waldstücks. Er betreibt in der Oberlausitz ein Sägewerk, hatte nach der Wende das Waldgrundstück in Freital von der Treuhand gekauft. Er kann die Aufregung um die Fällungen nicht nachvollziehen. „Einige Anwohner äußern sogar, dass sie froh sind, dass die Bäume wegkommen, weil sie das Laub auf ihrem Grundstück immer gestört hat“, sagt Paul. Insgesamt etwa hundert Bäume, darunter auch Eichen, lässt er durch eine beauftragte Firma fällen. Sie werden später im Sägewerk unter anderem zu Kanthölzern, Dielen und Terrassenbelägen verarbeitet.

Gegen Gesetze verstößt Paul mit den Fällungen nicht. Um nichts falsch zu machen, hatte er sich sogar durch den Staatsbetrieb Sachsenforst beraten lassen, welche Bäume er fällen sollte. „Es handelt sich um eine sogenannte Durchforstung“, sagt Kristina Funke, Sprecherin für den zuständigen Forstbezirk. Das heißt: Es werden solche Bäume gefällt, die anderen Bäumen das Licht und den Raum zum Wachsen nehmen. „Meist kommen solche Exemplare weg, die ohnehin beschädigt oder nicht gesund sind“, sagt Kristina Funke.

Der Zeitpunkt spielt dafür keine Rolle. Denn anders als etwa private Gartenbesitzer muss sich Thomas Paul nicht an die Baumschutzsatzung halten. Diese schreibt vor, wann im Jahresverlauf Bäume umgesägt werden dürfen: „Als Waldbesitzer darf Herr Paul seinen Wald das ganze Jahr bewirtschaften“, sagt Kristina Funke. Die Zeit dafür ist aus holzwirtschaftlicher Sicht aktuell noch günstig. „Im Sommer stehen die Bäume im Saft, der Stofftransport im Baum hat also eingesetzt. Das wiederum hat zur Folge, dass das Holz vergleichsweise feucht ist“, erklärt Kristina Funke. Thomas Paul hätte auch lieber im Winter gefällt, sagt er. Das aber hatte mit den Firmen nicht geklappt.

Bis Ende April will der Waldbesitzer mit den Arbeiten durch sein. Danach wird der Wald nicht so bleiben, verspricht Paul. Die Spuren der Maschinen werden beseitigt, Äste und Reisig möchte er Anwohnern zur Verfügung stellen. In ein bis zwei Jahren dann will er Fördermittel beantragen und mit der Aufforstung des Osterbuschs beginnen. „Geplant ist ein stufenweiser Waldaufbau. Dann wird es auch eine ganze Reihe Neupflanzungen geben“, sagt Thomas Paul. Auch um den Wanderweg und den Grenzpunkt muss sich niemand Sorgen machen. Thomas Paul ist mit der Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft (FPE) – für solche Fälle zuständig – in Kontakt. Sie wird nach Ende der Arbeiten kontrollieren, ob Paul seine Versprechen eingehalten hat.

