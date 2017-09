Tiefe Einblicke in die Tanne Die Sanierung des früheren Kulturhauses liegt im Zeitplan. Der Eigentümer will das Jahr 1920 wieder aufleben lassen.

Das ehemalige Kulturhaus Tanne in Pirna ist derzeit recht transparent. © Norbert Millauer

Wer schon immer mal einen Blick in den Saal des ehemaligen Kulturhauses Tannensäle an der Bergstraße werfen wollte, sollte es jetzt tun: Die Bauleute haben in den vergangenen Wochen den Bühnenanbau an der Giebelseite sowie das rückwärtige Gebäude abgerissen und so freie Sicht in den Innenraum geschaffen. So offen bleibt das Gebäude aber nicht. An der Hinterseite entsteht ein Neubau, in den Eigentümer Sven Hildebrandt einziehen will. Der freiberufliche Bausachverständige aus Pirna hatte im Frühjahr 2016 das ehemalige Kulturhaus erworben, mit dem Ziel, es zu Wohnungen umzubauen.

Für die Giebelseite, wo früher der Bühnenanbau stand, hat Hildebrandt eine besondere Idee: Er möchte an dieser Stelle ein großes Tor einbauen mit einer Folie, die den Ballsaal aus dem Jahr 1920 zeigt. „Das muss aber erst noch mit dem Denkmalschutz abgesprochen werden“, schränkt der Pirnaer ein. Außerdem sollen die Fenster erneuert werden. Sie erhalten eine ähnliche Verzierung, wie die zur Straßenfassade, die bereits saniert worden sind.

Läuft alles nach Plan, soll das Gebäude im Sommer 2018 bezugsfertig sein. Im Bereich der ehemaligen Gaststätte gibt es im Erdgeschoss Platz für zwei Gewerbeeinheiten. Die Räume darüber werden zu vier Wohnungen von 90 bis 160 Quadratmetern Größe ausgebaut. Die Kaltmiete soll bei circa 7,50 Euro pro Quadratmeter liegen. Alle Wohnungen bekommen Balkone oder Loggien. Die Anfahrt zu den zahlreichen Stellplätzen erfolgt vom Tischerplatz. Bedenken, dass die Wohnungen lange leer stehen, hat Hildebrandt nicht. Es gebe bereits Interessenten für die Quartiere, auch für die Gewerbeeinheiten. Für die Läden im Erdgeschoss schließt er allerdings eine gastronomische Nutzung aus.

Jedoch fragen nicht nur potenzielle Mieter bei Hildebrandt an. Generell stößt die Sanierung der Tanne in Pirna auf großes Interesse. „Viele wollen gerne noch einmal in die Räume reinschauen, besonders ältere Bürger“, sagt der Eigentümer. Komplette Führungen kann er nicht anbieten, aus Sicherheitsgründen. „Aber nach Anmeldung lasse ich schon mal jemanden herein“, erklärt Hildebrandt.

Die Kardinalfrage, die sich vermutlich viele Pirnaer stellen, lautet: Was wird aus dem großen Saal, in dem sich früher die gesamte Stadt zum Tanzen getroffen hat? Sven Hildebrandt hält sich bedeckt und spricht von einer privaten Nutzung. Details gibt er nicht preis. Rund 1,5 Millionen Euro investiert er in den Ausbau des markanten Gebäudes. Fördermittel gibt es nicht.

