Gut zu wissen Tiefbaufirma verschönert das Dorfbild Die Firma T.R.A. baut in Großsteinbach einen Dreiseithof zum neuen Firmensitz aus. Die Suche war schwierig.

Olaf Beckert, einer der Geschäftsführer der Firma T.R.A. vor dem neuen Büro- und Wohngebäude in Großsteinbach. Der Rest des Dreiseithofes wird als Lager genutzt. © Dietmar Thomas

Döbeln. Lange haben die beiden Geschäftsführer der Firma T.R.A. Tief-, Rohrleitungs- und Außenanlagenbau nach einem neuen Firmengelände mit Bürogebäude gesucht. Im vergangenen Jahr haben Olaf Beckert und Christian Hornig ein passendes Objekt an der Straße „Am Pfarrholz“ in Großsteinbach gefunden. Es ist ein alter Dreiseithof. Das Wohnhaus war nicht mehr zu retten. Deshalb entsteht ein kombiniertes Büro- und Wohngebäude. Der Rohbau ist fast fertig. Die beiden anderen Gebäude sollen als Lager genutzt werden. Seit April vergangenen Jahres wird auf dem Gelände gebaut, immer dann, wenn die anderen Aufträge Zeit dafür lassen. Zurzeit ist es eine Winterbaustelle. „Am Anfang gab es jede Menge Räumarbeiten. Der Hof hat zehn Jahre leer gestanden. Hier wurde viel Müll abgelagert und auch das Gestrüpp musste beseitigt werden“, sagte Olaf Beckert.

Mit der Gestaltung des Firmengeländes und dem Neubau schafft sich das Döbelner Unternehmen nicht nur einen neuen Standort, sondern verschönert auch das Dorfbild. Das haben sicher schon viele Kraftfahrer, die auf der Verbindungsstraße zwischen Mochau und dem Gewerbegebiet „Am Fuchsloch“ unterwegs sind, bemerkt.

Die Firma T.R.A. gibt es seit 2002. „Wir haben uns zwei Monate vor dem Hochwasser gegründet. Unser erster Auftrag waren die Außenanlagen vom Welwel“, sagte Olaf Beckert. Bisher hatte die Firma ihren Sitz an der Alexanderstraße. Hinzu kamen zwei Außenstellen, in denen Material lagerte. „Das ist logistisch sehr schlecht. Nicht immer ist klar, wo was liegt. Es musste Zeit investiert werden, um das Material zusammenzuholen“, so Beckert. Die beiden Geschäftsführer beschlossen, dass damit Schluss sein und ein Gelände gesucht werden muss, auf dem alles gelagert werden kann, die Nachbarn durch die Baufahrzeuge nicht gestört und ein Büro eingerichtete werden kann. „Wir haben schon überlegt, nach Roßwein zu gehen.

Dann kam das Angebot eines Landwirtes und wir haben Nägel mit Köpfen gemacht. Auf das Objekt hatten wir eh ein Auge geworfen“, so Beckert. Nun steht der Firma ein 4 500 Quadratmeter großes Grundstück zur Verfügung. „Wir brauchen viel Außenfläche, da wir reichlich Schüttgut als Material haben. Die Lagerfläche wird zurzeit vorbereitet. Eine Wand des alten Wohnhauses ist teilweise stehengeblieben. Sie wird als Sichtschutz in Ordnung gebracht und etwas verlängert. „Der Neubau ist dem alten Wohngebäude angeglichen, damit er zum Ensemble passt. Das Haus ist relativ lang und bekommt ein Satteldach“, sagte der Geschäftsführer. Er ist froh, dass der Standort eine gute verkehrstechnische Anbindung hat und nicht zu weit weg vom Zentrum in Döbeln liegt.

T.R.A. beschäftigt zehn Mitarbeiter. Die Hälfte ist meist regional im Einsatz. Die anderen Mitarbeiter fahren auf Montage. „Wir sind seit 2006 vor allem im Tiefbau für das Verlegen von Glasfaserkabel im Einsatz“, so Beckert. Er hält einen Umzug auf das neue Firmengelände Mitte des Jahres für realistisch.

zur Startseite