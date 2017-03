Tief „Wilfried“ wirft Bäume um Kreisweit müssen Feuerwehren ausrücken, auch in Neukirch und Bischofswerda.

Am Goldbacher Weg in Bischofswerda war ein Baum in Schieflage geraten.

Die Feuerwehr musste auch nach Guttau ausrücken, um ein Wohnhaus vor einem umgestürzten Baum zu sichern.

Voll gesperrt war am späten Donnerstagnachmittag der Goldbacher Weg in Bischofswerda. Grund: Ein Baum auf einem Privatgrundstück war durch Sturmtief „Wilfried“ gefährlich in Schieflage geraten. Er drohte umzustürzen. Die freiwillige Feuerwehr musste mit ihrer Drehleiter anrücken, um den Baum abzutragen. Bereits am Vormittag wurde die Neukircher Feuerwehr alarmiert. An der Bruno-Stiebitz-Straße war ein Baum auf eine Stromleitung gefallen und zerriss sie. Dutzende Neukircher hatten vorübergehend keinen Strom.

In weiten Teilen des Kreises Bautzen gab es am Donnerstag Sturmböen von bis zu 85 km/h. In der Zentralen Rettungsleitstelle in Hoyerswerda gingen die Notrufe fast im Minutentakt ein, so dass viele Feuerwehren ausrücken mussten. Auch in Guttau konnte ein Baum dem starken Sturm nicht standhalten. Er kippte gegen ein Wohnhaus. Weitere Feuerwehrweinsätze gab es in Königswartha, Kubschütz, Holscha, Grubschütz, Wilthen und in der Bautzener Innenstadt. In Crostau stürzte ein Baum auf eine Garage.

Für Freitag gibt es keine Sturmwarnungen mehr. Der Wind soll in der Nacht zum Freitag nachlassen. (SZ)

