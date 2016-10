Tief verstrickt ins Damenkränzchen Gut ein Dutzend Frauen trifft sich zum Stricken. Wolliges ist Mode und hält die grauen Zellen fit und hat diätische Wirkung.

Um Strick-Chefin Susanne Helmers versammeln sich fleißige Nadelarbeiterinnen. Viele von ihnen geben zu, förmlich süchtig nach der Handarbeit zu sein. Die bringt nicht nur Wärmendes und Kuschliges hervor. © René Meinig

Geduldsprobe? Selbstkasteiung? Oder warum tut Petra Küchler das? In ihren Händen liegen Stricknadeln, fast so dünn wie die zum Socken stopfen. Hauchzart läuft die bordeauxfarbene Wolle über ihre Finger. „Ich habe das Garn extra geteilt und stricke nur mit zwei von fünf Fäden – damit ich nicht so schnell fertig bin.“

Als Vierjährige hat die Seniorin von ihrer Mutter das Stricken gelernt. Mit zehn Jahren strickte sie ihren ersten Pullover mit Muster, erzählt sie. Ein Leben ohne Nadelklappern kann sie sich nicht vorstellen. Weil aber niemand derart viel Gestricktes braucht und die Passion mächtig ins Geld geht, greift Petra Küchler zu dieser Methode: Sie bremst sich selbst.

Ihr gegenüber am langen Tisch des Kulturhauses Loschwitz sitzt Christine Bauer. Auch sie strickt, seit sie denken kann. Jeden ersten Dienstag im Monat trifft sie sich von 10 bis 12 Uhr mit Gleichgesinnten in gemütlicher Strick-Runde. Lachend erzählt sie eine Anekdote: Mit ihrem Mann, einem großen Eisenbahnfan, sei sie zu einer Sonderfahrt aufgebrochen. Ihr gegenüber habe eine Frau gesessen – ins Stricken vertieft. „Sie kam mir nicht bekannt vor, oder ich habe sie gar nicht so genau angeschaut. Aber ihren Pullover mit einem ganz besonderen Muster kannte ich.“ Die Frauen kamen miteinander ins Gespräch und stellten fest, dass sie beide schon häufig beim Stricktreff zusammengesessen hatten.

Den organisiert Susanne Helmers. Seit fünf Jahren betreibt sie das Wollkontor am Körnerplatz, inzwischen hat sie am Wettiner Platz ein zweites Geschäft eröffnet. Die Idee zum Woll-Laden war aus der Not geboren. Familiär hatte es sie aus Frankfurt am Main nach Dresden gezogen. Drei Jahre beriet die Volkswirtin Banken in Russland. Danach hätte ihre Karriere in Frankfurt am Main weitergehen können. Doch sie entschied sich für Dresden und vermisste ihre Lieblingswolle. „Es gab die Marke hier einfach nicht zu kaufen“, erinnert sie sich. So reifte der Gedanke, selbst Wolle zu verkaufen. Eine Weile arbeitete die zweifache Mutter von zu Hause aus weiter für ihren früheren Arbeitgeber, doch bald gewann der kleine, helle Loschwitzer Laden, wo sich in raumhohen Regalen Wollknäuel aller möglichen Farben drängen. Mohair, Kaschmir, Alpaka, Merino sind da vertreten. Sogar Wolle vom Yak und Kamel. Außerdem die verschiedensten Seidengarne, bereits gewebte und solche, die Jacken oder Pullover wie Fell aussehen lassen.

Besonders dicke Wolle ist beliebt. Denn anders als Petra Küchler wollen die meisten Strickerinnen rasch Ergebnisse sehen. Alle eint jedoch die gleiche Leidenschaft, und jede der Frauen hat ihren guten Grund zu stricken: „Damit ich beim Fernsehen nicht so viel nasche.“ Oder: „Stricken tut der Seele gut.“ Oder: „Stricken bewahrt vor Alzheimer, weil man dauernd zählen und rechnen muss.“ Außerdem ist es gesellig. Das strickende Damenkränzchen tauscht sich über neue Strickmuster, Garne und Trends aus, und so manche Freundschaft ist dabei auch entstanden.

Stricken, wie herrlich heimelig, gerade in der kalten Jahreszeit. „Wieso nur dann?“, fragen die Frauen, die immer stricken. Auch bei 30 Grad Sommerhitze. Sie können nicht anders.

www.wollkontor-dresden.de

zur Startseite