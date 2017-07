Ticketverkauf für Eisbären-Spiel startet Die Lausitzer Füchse treten am 11. August in der Eisarena gegen das Team aus Berlin an. Dabei gibt‘s mehr Sitzplätze als sonst.

Weißwasser. Die Lausitzer Füchse starten am Donnerstag um zehn Uhr mit dem Verkauf der Eintrittskarten für das Heimspiel gegen die Eisbären Berlin. Die Partie findet am 11. August um 19.30 Uhr statt. Bereits ab etwa 16.30 Uhr wird an diesem Tag das neue Team vorgestellt, informiert Füchse-Pressesprecher Andreas Friebel. Der Kartenverkauf verfolgt wie gewohnt zeitgleich über sämtliche Vorverkaufsstellen und den Online-Ticket-Partner etix.com.

Wegen der sich bereits abzeichnenden hohen Nachfrage nach Sitzplatzkarten haben sich die Lausitzer Füchse entschlossen, den N-Block mit Sitzplätzen zu bestücken. Das erfolgt aber nur für die Partie gegen Berlin. Die Sitzplatzkarte kostet hier 17 Euro. Für die Fans aus Berlin ist der L-Block vorgesehen. Hierfür reservieren die Füchse 150 Tickets für Anhänger, die mit Bussen nach Weißwasser reisen. Die Karten können an der Abendkasse gekauft werden.

Wer sicher gehen will, kauft die Karten vorab online. Telefonische Bestellungen werden nicht entgegen genommen. (SZ)

