Ticketverkauf für den Hutball startet

© Sven Ellger

Dresden. Auf die Plätze – fertig – los! Wer Karten für den Hutball am 16. März und die Party zum Hutball am 17. März ergattern will, muss flott sein. Sie verkaufen sich so schnell, dass jedes Jahr die verblüffte Nachfrage auftaucht, ob das mit rechten Dingen zugehen kann. Tut es – nicht nur im Internet, sondern auch am Ticketschalter.

Der Onlineverkauf startet am 9. Februar, 18 Uhr. An diesem Tag wird auf der Homepage auch veröffentlicht, welche Vorverkaufsstellen wann Karten anbieten. Jeder Haushalt bekommt nur vier Tickets. Sie kosten für den Ball 53 Euro und für die Party 39 Euro. (SZ)

zur Startseite