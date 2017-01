Ticketverkauf für den Hutball startet

Karten für den Hutball und die Party zum Hutball gehen ab, wie die neueste iPhone-Generation. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, denken Kaufwillige jedes Jahr, vor allem, wenn sie nicht zum Zuge gekommen sind. Nun gibt es eine neue Gelegenheit. Der Online-Vorverkauf für beide Veranstaltungen am 17. und 18. März startet am 3. Februar, Punkt 18 Uhr, im Internet. Ab dem 4. Februar, um 9 Uhr, können die Tickets an ausgewählten Vorverkaufsstellen erworben werden.

Welche das sind, gibt der Veranstalter am Tag zuvor auf seiner Homepage bekannt und weist darauf hin, dass jeder Besteller nur vier Karten ordern darf. Wie jedes Jahr werden ab 22 Uhr die schönsten Hüte prämiert. Das bestbehüteten Paar geht dank Radeberger auf Aida-Schiffskreuzfahrt. Die Zweitplazierten schickt Diamir-Elebnisreisen vier Tage nach Marrakesch und die Drittplazierten verbringen ein Wochenende im Steigenberger Hotel de Saxe in Dresden. (SZ)

www.hutball.de

