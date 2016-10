Ticketverkauf für Aschenbrödel ist gestartet Am 12. November öffnet wieder die beliebte Ausstellung zum Kultfilm. Wer nicht anstehen will, kann sich schon jetzt Zeitfenstertickets besorgen.

In knapp vier Wochen zieht Aschenbrödel wieder ins Schloss ein. © PR

Winterzeit ist auf Schloss Moritzburg nun schon seit Jahren Märchenzeit. Am 1. November öffnen Barockausstellung, Federzimmer und Fasanenschlösschen in diesem Jahr zum letzten Mal. Ab 12. November können Märchenfans wieder am authentischen Drehort Schloss Moritzburg in die Welt von Aschenbrödel eintauchen. Auch über 40 Jahre nach seiner Entstehung hat der deutsch-tschechische Kultstreifen nichts an seiner Faszination eingebüßt.

Dies beweisen die mehr als 700 000 Besucher, welche die Ausstellungsmacher in den vergangenen Jahren bereits zählen konnten. Wer eventuelle Wartezeiten umgehen möchte, kann seine Tickets für die Ausstellung bereits im Vorverkauf erwerben. Das Vorverkaufskontingent ist auf jeweils 100 Karten je Stunde begrenzt. Weitere Karten sind an der Tageskasse erhältlich. Die Fotoerlaubnis – nicht nur in der Kostümecke – gibt es ab diesem Jahr übrigens für alle gratis dazu.

Im Schlossturm wartet wieder ein umfangreiches Begleitprogramm auf kleine und große Besucher. (SZ)

zur Startseite