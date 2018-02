Tickets im SZ-Treffpunkt

Dippoldiswalde. Der SZ-Treffpunkt in Dippoldiswalde, Markt 27, 03504 64255170 bietet Tickets unter anderem für folgende Veranstaltungen an:

Sherlock Holmes vom 30. April bis 12. Mai, im Boulevardtheater in Dresden;

Schlagerhitparade mit Olaf der Flipper am 25. Mai, 16 Uhr, in den Parksälen in Dippoldiswalde;

Rock-Legenden am 1. Juni, 19.30 Uhr, in der Jungen Garde in Dresden;

Nickelback am 2. Juni, 19 Uhr, in der Arena in Leipzig;

Marilyn Manson am 12. Juni, 19.30 Uhr, in der Jungen Garde in Dresden;

Herr Pastor, Ihre Kutte rutscht vom 26. bis 29. Juli, im Boulevardtheater in Dresden;

Schäferstadl am 4. Oktober, 16 Uhr, in den Parksälen in Dippoldiswalde;

Amigos am 5. Dezember, 19.30 Uhr, im Kulturpalast in Dresden. (SZ)

