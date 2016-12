Tickets für Theaterpremieren mit Sekt Schon im Dezember kann man Karten für die Aufführungen im Görlitzer Stadthallengarten erwerben.

Görlitz. Für die Premieren der drei Inszenierungen im Görlitzer Stadthallengarten im kommenden Juni startet schon im Dezember ein Ticket-Sonderverkauf. Das besondere Geschenk habe sich das Gerhart-Hauptmann-Theater für all jene einfallen lassen, die in der letzten Spielzeit mit Begeisterung die Inszenierungen im Stadthallengarten verfolgt haben, erklärte Pressesprecherin Franziska Springer.

Bereits vor dem geplanten Vorverkauf können noch bis zum 31. Dezember Tickets für alle Premieren erworben werden. Zur Auswahl stehen dabei die Operette „Frau Luna“, die Kriminalkomödie „Die 39 Stufen“ und der Tanzabend „Sacre“. Zu jedem verkauften Ticket gibt es einen Gutschein für ein Glas Sekt am Premierenabend. Dieses ungewöhnliche Weihnachtsgeschenk gibt es nur im genannten Zeitraum und ausschließlich an den Theaterkassen in Görlitz und Zittau. (SZ)

Premierentermine im Stadthallengarten Görlitz: Die 39 Stufen, Sonnabend, 3. Juni, 20 Uhr. Frau Luna, Freitag, 16. Juni, 20 Uhr. Sacre, Sonnabend, 24. Juni, 20 Uhr.

Tickets gibt es vom 1. bis zum 31. 12. an den Theaterkassen des Gerhart-Hauptmann-Theaters in Görlitz und Zittau. Ab Dezember öffnen die Theaterkassen Dienstag bis Freitag, von 10 bis 18 Uhr, sonnabends, von 10 bis 12.30 Uhr.

www.g-h-t.de

