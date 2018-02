Tickets für neue SZ-Reihe sichern Regionalhistoriker Hans-Werner Gebauer erinnert an Radeberger Gaststätten-Traditionen.

Regionalhistoriker Hans-Werner Gebauer. © Willem Darrelmann

Radeberg. Nach dem Premieren-Erfolg, gibt’s an diesem Wochenende nun die zweite Folge der neuen SZ-Veranstaltungsreihe „Kultur und Genuss“, zu der SZ-Autor und Regionalhistoriker Hans-Werner Gebauer in die Gaststätte „Papperlapapp“ an der Röderstraße einlädt. Mit dieser Reihe will er an alte Radeberger Gaststätten-Traditionen erinnern.

Und so wird sich am Sonntagabend nun zum Beispiel alles rund ums Thema Schlachtfest drehen. Und selbstverständlich wird dann auch das angebotene Essen dazu passen – für Livemusik ist ebenfalls gesorgt. Und das alles ist samt Begrüßungsgetränk im Eintrittspreis von 20 Euro enthalten. Die Tickets für die Veranstaltung gibt es in der Radeberger SZ-Redaktion, Hauptstraße 4, in der Gaststätte „Papperlapapp“ an der Röderstraße sowie bei Hans-Werner Gebauer. Bereits zum Vormerken: Die nächste Veranstaltung mit ihm findet dann am 25. März statt, dann zum Thema Wildessen. (SZ)

„Kultur und Genuss“, am Sonntagabend, 19 Uhr, in der Gaststätte „Papperlapapp“ an der Röderstraße.

zur Startseite