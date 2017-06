Tickets für Kurzentschlossene Für die Mittwochvorstellung beim Bautzener Theatersommer gibt es kurzfristig noch zahlreiche Karten. Unser Video zeigt einen Vorgeschmack auf das diesjährige Olsenbanden-Spektakel.

Egon (M.) hat den Plan in der Hand und ist überwältigt, dass es den gesuchten Bunker mit dem Nazi-Schatz tatsächlich gibt. © Uwe Soeder

Kurzentschlossene Olsenbanden-Fans bekommen eine Zusatz-Chance. Für die an diesem Mittwoch, 17 Uhr, beginnende Vorstellung des diesjährigen Theatersommers sind kurzfristig zahlreiche Karten erhältlich. Diese gibt es an der Theaterkasse in der Seminarstraße.

Nach dem überragenden Erfolg beim Theatersommer 2016 ist „Die Olsenbande wandert aus“ das zweite Stück mit dem dänischen Gaunertrio. Regisseur Lutz Hillmann hat sich erneut aus dem Reservoir der Kultfilme bedient. Echte Fans werden viel Bekanntes erkennen – eine Yvonne, die dem Original in nichts nachsteht; den Chevrolet Belair als Quasi-Dienstwagen der Gaunerbande und die flotten Sprüche.

Bisher sind 39.000 Karten für das Open Air im Hof der Bautzener Ortenburg verkauft. Dennoch sind für viele Vorstellungstage noch Tickets zu haben. Sie kosten zwischen 11 und 24 Euro – je nach Vorstellungstag und Platzgruppe. Wer sich erst am Tag selbst für den Besuch des Stücks entscheidet, zahlt weitere drei Euro. Angeboten werden die Tickets an der Theaterkasse, im SZ-Treffpunkt Bautzen und an der Abendkasse im Hof der Ortenburg.

www.theater-bautzen.de

