Tickets für die Schlössernacht

Schlössernacht in Dresden © Archivfoto: Rene Meinig

Geburtstagsparty auf dem Elbhang: Am 21. Juli 2018 laden die Künstler und Gastronomen der Schlössernacht zum zehnten Mal zum Flanieren, Tanzen und Genießen ein. Dann verwandeln sich die Parkanlagen von Schloss Albrechtsberg, Schloss Eckberg, Lingnerschloss und der Saloppe in ein Open-Air-Areal mit 15 Bühnen und bieten Musik von Soul bis Rock und Latin Music. Beleuchtete Wege schlängeln sich von Bühne zu Bühne, von Grillwurst zu Krustentier, von Bier zu Spitzenwein. Auch das Feuerwerk ist wieder geplant. Die Dresdner Fans der Schlössernacht haben ein Vorkaufsrecht. Beim SZ-Ticketservice, an der Dresden-Information QF-Passage und im Hauptbahnhof startet am 18. November der Kartenverkauf. Ab 2. Dezember sind die Tickets bundesweit zu haben. Die Flanierkarten kosten 38 Euro plus Gebühren. (SZ)

Reservierung unter: 50150666 www.dresdner-schlössernacht.de

