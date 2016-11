Tickets für den Bürgerball sind da Der beliebte Bürgerball öffnet am 21. Januar wieder die Pforten. Der Kartenvorverkauf hat jetzt begonnen.

Volles Haus beim sechsten Neustädter Bürgerball. © Archiv:Daniel Förster

Neustadt. Wer beim Bürgerball in der Neustadthalle dabei sein will, kann sich an diesem Dienstag, dem 8. November, die Tickets sichern. Die Eintrittskarten werden von 16 Uhr bis 19 Uhr in den Büroräumen des Vereins Neustädter Bürgerball auf der Dresdner Straße 21 in Neustadt verkauft. Insgesamt etwa 400 Karten stehen zur Verfügung. Sie waren in den vergangenen Jahren immer sehr schnell vergriffen, sagt Simone Schöne vom Organisationsteam.

Der Preis für eine Flanierkarte beträgt 69,90 Euro, für einen Sitzplatz 89,90 Euro bis 119,90 Euro. Der achte Bürgerball wird am 21. Januar 2017 veranstaltet. Die Galanacht steht unter dem Motto „à la couleur“. Die Ballmacher versprechen einen bunten Abend, durch den MDR-Moderatorin Beate Werner führt. Sie ist seit dem ersten Bürgerball dabei. Für Musik sorgt das Dresdner Salonorchester. Die Band ist ebenfalls keine Unbekannte. Denn das Salonorchester gehört zu den „Wiederholungstätern“. Schon dreimal unterhielt die Band mit Walzerrhythmen, Quickstepp und Discofox-Klängen. Auch im letzten Jahr war sie dabei. (SZ/kat)

Kartenreservierungen sind auch per E-Mail und Telefon möglich. Kontakt unter 03596-507764 oder per E-Mail an info@neustaedter-buergerball.de.

