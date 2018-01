Ticketautomat der Bahn zerstört

Nicht mehr zu gebrauchen: der ramponierte Automat am Haltepunkt Dresden-Plauen. © Bundespolizei

Dresden. Unbekannte haben am Wochenende versucht, einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn zu knacken. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilt, stellten die Beamten den Schaden am Samstagabend gegen 22.15 Uhr am Haltepunkt Dresden-Plauen fest.

Die Täter hatten offenbar versucht, den Automaten mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen, um so an die integrierte Geldkassette zu kommen. Das gelang ihnen zwar nicht, doch der entstandene Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf mehrere Tausend Euro.

Die an Bahnhöfen zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall aufgenommen, sichert derzeit Spuren und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0351) 81 50 20. (mja)

