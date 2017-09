Tickerprotokoll: So lief die Wahl

61,5 Millionen Deutsche waren am Sonntag aufgerufen, mit ihren Erst- und Zweitstimmen über die Zusammensetzung des 19. Parlaments der Bundesrepublik zu entscheiden.

In diesem Live-Ticker führten wir Sie durch den Wahlabend und präsentierten Hochrechnungen, Bilder, Stimmen und Ergebnisse. Zu genauen Ergebnissen auf Gemeindeebene aus Sachsen und zu weiteren Daten gelangen Sie über die nachfolgende Grafik.





2.00 Uhr: Wie beenden nun unseren Live-Ticker und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.



1.45 Uhr:Knapp vor der CDU wird die AfD in Sachsen stärkste Kraft bei der Bundestagswahl. In 24 Gemeinden fiel das Ergebnis allerdings sehr deutlich aus. Welche das sind, lesen Sie hier. 1.24 Uhr: Lange war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Kandidaten von CDU und AfD. In beiden Dresdner Wahlkreisen war bis kurz vorm Ende der Auszählung unklar, wer gewinnt. Am Ende holten die bisherigen Bundestagsabgeordneten Arnold Vaatz und Andreas Lämmel (beide CDU) die Direktmandate. Mehr darüber von der SZ-Lokalredaktion Dresden.



1.20 Uhr: Und hier das Landesergebnis für Sachsen: Die AfD ist mit 27 % knapp die stärkste Partei im Freistaat vor der CDU, die auf 26,9 % kam. Es folgen Linke mit 16,1 % und SPD mit 10,5 %. Die Grünen erreichen 4,6 %, die FDP 8,2 %.



1.00 Uhr: Einmal ein Blick nach Norddeutschland: Die SPD hat den Wahlkreis Lübeck erstmals seit fast einem halben Jahrhundert verloren. Die CDU-Kandidatin Claudia Schmidtke setzte sich überraschend mit 35,3 % der Erststimmen durch. Gabriele Hiller-Ohm, seit 2002 direkt gewählte SPD-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Lübeck, scheiterte mit 33,8 %. Zuletzt hatte die CDU im Jahre 1965 den Wahlkreis direkt gewinnen können. Seit 1969 setzten sich in der Geburtstadt Willy Brandts (SPD-Kanzler von 1969 bis 1974) stets die SPD-Kandidaten durch.



0.40 Uhr: Der Wahlkreis Dresden II - Bautzen II ist ausgezählt. Arnold Vaatz (CDU) liegt beim Erststimmenergebnis mit 25,6 % vor AfD-Kandidatin Anka Willms (22,3 %). Bei den Zweitstimmen liegt aber die AfD mit 23,3 % knapp vor der CDU (23,1 %).



23.45 Uhr: Der sächsische CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer wird nicht mehr dem neuen Bundestag angehören. Der 42-Jährige verlor sein Direktmandat an den AfD-Politiker Tino Chrupalla. Da sich Kretmscher nicht über die Landesliste der Union absichern ließ, ist er nun draußen. Mehr darüber von der SZ-Lokalredaktion Görlitz.



23.30 Uhr: Historische Niederlage für die CDU im Wahlkreis Bautzen I: Nur noch 27,1 Prozent der Wähler stimmten am Sonntag für die Union. Das ist das schlechteste Ergebnis für die Partei seit 1990. Zugleich verliert die CDU nach mehr als 25 Jahren das Direktmandat. Mehr darüber von der SZ-Lokalredaktion Bautzen.



23:11 Uhr: Das erste Direktmandat für die AfD geht an Frauke Petry. Sie holt in ihrem Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 37,4 % der Erststimmen. CDU-Urgestein Klaus Brähmig verliert dort deutlich - mit 28,8 %. Der Elektro-Handwerksmeister saß seit 1990 für die CDU im Bundestag. Der 60-Jährige lebt in Gohrisch. Mehr dazu von der SZ-Lokalredaktion Pirna.



23:02 Uhr: Wieder ein Blick auf die gesamte Republik: Nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF fällt die Union im Bund auf ihr schwächstes Ergebnis seit 1949, bleibt aber mit 32,7 bis 33,3 Prozent stärkste Kraft. Die SPD stürzt auf ein Rekordtief von 20,2 bis 20,8 Prozent. Die AfD, 2013 noch knapp gescheitert, legt mit 13,2 bis 13,4 Prozent auf knapp das Dreifache zu. Die Grünen verbessern sich auf 9,2 bis 9,4 Prozent, die Linken verharren leicht über ihrem alten Niveau bei 8,9 Prozent (8,6). Die FDP ist mit 10,1 bis 10,5 Prozent wieder im Bundestag vertreten.



22.55 Uhr: Weiterer Zwischenstand in Dresden bei 470 von 483 ausgezählten Wahlbezirken der beiden Wahlkreise in der Landeshauptstadt. CDU bei 23,6 %, AfD bei 23 %. Bei den Erststimmen liegen derzeit die beiden CDU-Kandidaten Lämmel und Vaatz vorn.



22.20 Uhr: Neue Ergebnisse aus sächsischen Städten liegen vor. In Bautzen holt die AfD 32,3 Prozent der Zweitstimmen, die CDU 24,2 %, die Linke 15,3 %. In Döbeln setzt sich die AfD mit 0,5 Prozentpunkten Vorsprung in den Zweitstimmen gegen die CDU durch. Auch in Riesa, Niesky und Kamenz hat die AfD die stärksten Zweitstimmenwerte. Anders in Chemnitz. Dort konnte sich die CDU (24,9 %) knapp gegen die AfD (24,3 %) durchsetzen.



Mehr Ergebnisse sächsischer Kommunen in der Gemeinde-Übersicht.



22.00 Uhr: Der Dresdner Politologe Hans Vorländer sieht den Handlungsspielraum einer künftigen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) durch das Ergebnis der Bundestagswahl stark eingeschränkt. Weil die bisher mitregierende SPD die Chance nutzen wolle, "sich der Verantwortung schnell zu entledigen und sich in der Opposition zu regenerieren", seien CDU/CSU, FDP und Grüne zur "Jamaika-Koalition verdammt". Trotz erheblicher Differenzen etwa in der Europapolitik zwischen FDP und Grünen gebe es keine Alternative: "Sie sind gezwungen, den Kompromiss herbei zu zwingen", sagte der Politikprofessor der Technischen Universität Dresden.



21.48 Uhr: Ein Wert in der Gemeinde-Übersicht sorgte am Abend für Verwunderung, einige Leser unseres Tickers wiesen uns auf einen möglichen Fehler für die Daten in Königstein hin. Für den Ort in der Sächsischen Schweiz werden 121 % Wahlbeteiligung ausgewiesen. Klingt komisch, stimmt aber. Denn die Gemeinde hat laut Statistischem Landesamt für mindestens eine andere Kommune die Auszählung der Briefwahl übernommen. Auch auf andere Gemeinden in Sachsen trifft das zu.



21.40 Uhr: Spannender Zwischenstand in Dresden bei 433 von 483 ausgezählten Wahlbezirken der beiden Wahlkreise in der Landeshauptstadt. CDU bei 23,4 %, AfD bei 22,9 %.



21.30 Uhr: In Dresden gab es am Abend eine linke Demonstration gegen das sich abzeichnende Ergebnis der AfD.

21.01 Uhr: Blick nach Dresden: Auffällig ist in diesem Jahr die hohe Zahl an Briefwählern in der Stadt. Von den rund 430.000 wahlberechtigten Bürgern haben mehr als 100.000 die Briefwahlunterlagen angefordert, sagte Wahlkreisleiterin Ingrid van Kaldenkerken. Das sind 27.000 mehr als vor vier Jahren.



20.58 Uhr: Ein Blick in die Gemeinde-Übersicht in Sachsen zeigt, wie stark die AfD im Freistaat wohl abschneiden wird. Dazu ein Tweet von SZ-Reporter Ulrich Wolf.

#BTW17 #Sachsen Zwischenstand nach der Auszählung von 277 der 424 Gemeinden: 30,5 % für AfD und 29,6 % für CDU. https://t.co/gSfM3uRbGc — SäZReporter (@SaeZReporter) 24. September 2017

20.50 Uhr: Sachsens Wirtschaftsminister und SPD-Landesvorsitzender Martin Dulig stimmt in einem Tweet seine Partei auf eine Rolle in der Opposition ein.

Es ist ein bitterer Tag für die SPD. Wir haben eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. Die SPD wird nun in die Opposition gehen. #BTW17 pic.twitter.com/31P5ZyJNtp — Martin Dulig (@martindulig) 24. September 2017

20.38 Uhr: Welche Koalitionen sind nach den aktuellen Zahlen möglich? In dieser Grafik können Sie verschiedene Konstellationen durchspielen und sehen, für welche Modelle es reichen würde oder nicht. Noch mehr Grafiken rund um die Wahl gibt es hier.

20.35 Uhr: Die Kreiswahlleiterin von Dresden, Ingrid van Kaldenkerken, sagte gerade einem SZ-Reporter, dass von 3.300 ehrenamtlichen Helfern, die bei der Wahl in der sächsischen Landeshauptstadt im Einsatz sind, heute acht Geburtstag haben. Jedem der Jubilare hat sie persönlich einen Blumenstrauß überreicht.



20:29 Uhr: Neben der Bundetagswahl gibt es in einigen Gemeinden Sachsens auch Bürgermeisterwahlen. Die ersten davon sind ausgezählt: Janine Bansner (CDU) gewinnt die Wahl in der Gemeinde Frankenthal im Landkreis Bautzen. In Trebendorf im Kreis Görlitz gewinnt Waldemar Locke (CDU).



20.27 Uhr: CDU und CSU holen bei der Bundestagswahl die meisten Stimmen. Die Union verdankt ihren mit massiven Verlusten erkauften Sieg bei der Bundestagswahl laut Forschungsgruppe Wahlen vor allem dem Ansehen von Kanzlerin Angela Merkel. Die Ergebnisse der Wahl in Bildern.

20:07 Uhr: Die AfD fährt nach ersten Zwischenergebnissen bei der Bundestagswahl in Sachsen ein überraschend starkes Ergebnis ein. Nach Auszählung von knapp zehn Prozent der 424 Gemeinden im Freistaat lag sie mit 34 Prozent sogar 4,7 Punkte vor der CDU. Auf das drittbeste Ergebnis kommt demnach die Linke mit 11,9 vor SPD (9,1), FDP (7,5) und Grüne (2,2). Auch bei den Erststimmen lag die AfD den Zwischenergebnissen zufolge in mehreren Wahlkreisen in Führung. Hoffnungen auf ein Direktmandat konnten sich demnach ihre Kandidaten in den Kreisen Görlitz, Bautzen I und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie in Mittelsachsen machen. So haben die Gemeinden gewählt



19:52 Uhr: Die AfD ist im Osten Deutschlands bei der Bundestagswahl am Sonntag zweistärkste Partei - bei den ostdeutschen Männern schnitt die Partei sogar am besten ab. Laut Infratest dimap machten insgesamt 26 Prozent der ostdeutschen Männer ihr Kreuzchen bei der AfD, bei den Frauen waren es 17 Prozent. Zum Vergleich: Im Westen votierten 13 Prozent der Männer und 8 Prozent der Frauen für die AfD. Wahlsieger ist auch im Osten die Union mit 26,5 Prozent, die Linke bekommt demnach 16,5 Prozent und die SPD 14,5 Prozent der Stimmen. Die FDP erreicht 8 Prozent der Stimmen, die Grünen 6 Prozent.



19:47 Uhr: 81 von 483 Wahlbezirken in den beiden Dresdner Wahlkreisen 159 und 160 sind ausgezählt - AfD ist stärkste Kraft vor CDU. Die bevölkerungsreichen Stadtteile kommen aber noch.



19:40 Uhr: In der Dresdner Neustadt gibt es Protest gegen den Einzug der AfD in den Bundestag. Die Demonstranten ziehen vom Albertplatz in die Altstadt.



19:25 Uhr: Die ersten Ergebnisse aus Sachsen sind da - hier finden Sie nach Auszählung die Stimmverteilung in den Gemeinden: So haben die Gemeinden gewählt



19:14 Uhr: Es ist zwar nur ein Zwischenstand, aber in der Wahlpräsentation der Stadt Dresden für die beiden Dresdner Wahlkreise führt derzeit nicht die CDU, sondern die AfD. Allerdings sind bislang nur 10 von 483 Wahlbezirken ausgezählt. Dresden-Ergebnisse



19:03 Uhr: Zum Wahlergebnis erklärt der Spitzenkandidat und Generalsekretär der FDP Sachsen, Torsten Herbst: “Dieses starke Comeback der Freien Demokraten ist ein Riesenerfolg. Die FDP kehrt nicht nur in den Bundestag zurück, sondern wird auch mit einer starken Fraktion vertreten sein.“ Herbst kandidiert direkt im Wahlkreis Bautzen.



18:56 Uhr: Trotz herber Verluste hat die Union nach Ansicht des sächsischen Partei- und Regierungschefs Stanislaw Tillich ihre wichtigsten Wahlziele erreicht. Sollten sich die Zahlen bestätigen, könne die Union weiter die Bundesregierung unter einer Kanzlerin Angela Merkel anführen, sagte er am Sonntagabend im MDR-Fernsehen. Zugleich gebe das Ergebnis der Union und dem bisherigen Koalitionspartner SPD aber die Frage auf, "was haben wir falsch gemacht", sagte Tillich.



18:54 Uhr: Die AfD ist im Osten Deutschlands bei der Bundestagswahl am Sonntag laut einer Hochrechnung zweistärkste Partei. Wie der MDR nach Infratest dimap online berichtet, erreichte die AfD in den Ost-Ländern und dem Osten Berlins 21,5 % der Stimmen. Wahlsieger ist auch im Osten die Union mit 26,5 %, die Linke bekommt demnach 16,5 % und die SPD 14,5 % der Stimmen. Die FDP erreicht 8 % der Stimmen, die Grünen 6 %. Hier gibt es noch mehr Zahlen und Grafiken.



18.50 Uhr: Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz, der im Wahlkreis Chemnitzer Umland erneut kandidiert, hält den Rückzug der SPD aus der Großen Koalition für "unverantwortlich".

Das Verhalten der #SPD nun ist unverantwortlich, das gilt es jedenfalls schon einmal festzuhalten am frühen Abend... #btw17 — Marco Wanderwitz (@wanderwitz) 24. September 2017

Zuvor hatte sich der sächsische CDU-Landtagsabgeordnete Patrick Schreiber aus Dresden hingegen beglückt über das Ende der Großen Koalition auf Bundesebene gezeigt. Diese hätte nur noch zu tieferen Gräben geführt, twitterte er. "Eine Jamaika-Koalition kann das Land voranbringen."

18:48 Uhr: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will trotz der historischen Wahlniederlage Parteivorsitzender bleiben und die Sozialdemokraten in die Opposition führen, sagte er in der Berliner Parteizentrale.



18:44 Uhr: Zum Wahlausgang kommentiert Rico Gebhardt, Landes- und Fraktionsvorsitzender der sächsischen Linken: "Mit der heutigen Bundestagswahl manifestiert sich nun der gesellschaftliche Rechtsruck in Wahlergebnissen."



18:34 Uhr: Dresdens SPD-Chef Richard Kaniewski hat sein Lächeln nicht verloren. Er macht sich noch Hoffnungen, mit seinem Listenplatz 6 am Ende des Tages in den Bundestag einziehen zu können. "Ich bleibe optimistisch und werde noch ein Bier trinken." Seit der letzten Bundestagswahl 2013 hat die Dresdner SPD keinen Vertreter mehr in Berlin gehabt.



18:25 Uhr: Sachsens FDP-Spitzenkandidat Torsten Herbst, Kandidat im Wahlkreis Bautzen, auf Twitter: "Sind froh, den außerparlamentarischen Urlaub beendet zu haben.".



18.24 Uhr: Hochrechnung des ZDF von 18.14 Uhr zeigen: CDU verliert im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 über 8%. Auch die SPD verliert deutlich. Gewinner des Abends, das ist schon jetzt absehbar: die AfD, die erstmals in den Bundestag einziehen wird, und die FDP mit ihrem Comeback.

18:20 Uhr: Die sächsische AfD-Chefin und Spitzenkandidatin in einer erste Reaktion auf Twitter: „Das Unmögliche ist wahr geworden: Deutschlad erlebt ein unvergleichliches politisches Erdbeben.“



18:17 Uhr: Bei der Sachsen-SPD im Dresdner Art-Hotel herrscht nach der ersten Hochrechnung minutenlang Totenstille. Ein Baby weint - wohlö stellvertretend für alle Anwesenden. Christian Avenarius blickt konsterniert, mit Händen ins den Taschen. "Das ist sehr betrüblich", sagt er, "aber es war zu befürchten, dass es so kommt." Dulig spricht von einem "bitteren Abend" und macht im selben Atemzug Mut, die Oppositionsrolle anzunehmen. Dafür gibt es großen Applaus.



18:14 Uhr: AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland hat das gute Wahlergebnis seiner Partei als Kampfansage an die künftige Bundesregierung gewertet. "Sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen", sagte er am Sonntagabend in Berlin. "Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen." Die Rechtspopulisten sind nach den Prognosen bei der Bundestagswahl am Sonntag drittstärkste Kraft geworden.



18:09 Uhr: Der sächsische CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer sieht in der Auseinandersetzung mit der AfD ein Kernthema der kommenden Legislatur. "Die kommenden vier Jahre werden stark von der Auseinandersetzung mit den populistischen Positionen der AfD sein. Dabei ist argumentieren nötig und nicht agitieren", sagte Kretschmer am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Standpunkte und rechtliche Normen müssten hinterfragt und überzeugend begründet werden: "Eine verantwortliche Haltung wird sich bei Regierungsbildung zeigen. Statt Spielchen ist eine zügige Regierungsbildung notwendig."



18:05 Uhr: Die SPD-Spitze hat sich nach dem historischen Absturz bei der Bundestagswahl einmütig dafür ausgesprochen, in die Opposition gehen. Das erfuhren die Deutsche Presse-Agentur und "Focus" nach einer Telefonschalte unter Leitung des SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz am Sonntag.



18:00 Uhr: Die erste ARD-Prognose zur Wahl: CDU 32,5 %, SPD 20 %, AfD 13,5 %, FDP 10,5 %, Linke 9 %, Grüne 9,5 %. Die Wahlbeteiligung liegt bei etwa 75 %.



18.00 Uhr: Die Wahllokale schließen. Jetzt beginnt die Stimmenauszählung. In dieser Karte können Sie den gesamten Abend über die Ergebnisse der Wahlkreise auf Bundesebene und für Sachsen im Blick behalten. Um nur die Werte für den Freistaat anzusehen, klicken Sie auf Sachsen und ziehen den Schieberegler nach rechts. Noch mehr Grafiken sehen Sie auf unserer Wahl-Grafik-Seite.

17:45 Uhr: Und hier noch die Wahlbeteiligung der drei großen Städte in Sachsen, Stand 16.00 Uhr: Chemnitz 54,1 %, Dresden 52,1 % und 48,2 %.



17.30 Uhr: Neue Zahlen aus Sachsen: Die Wahlbeteiligung lag im Freistaat um 16.00 Uhr bei 51,8 %. Voraussichtlicher Anteil Briefwähler bei 15,8 %.



17.20 Uhr: Sechs Sachsen - eine Schülerin, ein angehender Student, eine Freiberuflerin, ein Finanzkaufmann, eine Studentin und ein Rentner haben uns erzählt, wen sie heute gewählt haben. Alle Geschichten in dieser Bildergalerie.



17.15 Uhr: In Sachsen zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als bei der Bundestagswahl vor vier Jahren. Bis 14 Uhr hatten 39,3 % der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, vor vier Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt 38,2 %. Mehr dazu lesen Sie in diesem Artikel.



17.00 Uhr: Noch eine Stunde lang darf gewählt werden. Danach wird ausgezählt und die Zusammensetzung des 19. Bundestages ermittelt. Diese Kanzler führten die Regierungsgeschäfte der vergangenen 18 Wahlperioden.

