Ticker: Die Demos in Dresden

Stiller Protest gegenüber vom Elbegarten auf der Loschwitzer Seite des großen Flusses. © szo

Der Tag der Deutschen Einheit steht auch im Zeichen diverser Proteste. Besorgte Bürger treffen sich an mehreren Plätzen in der Stadt und machen dort Stimmung für ihre Sache. Aber eher gegeneinander. Wir berichten live vom Geschehen.

15.00 Uhr: Die Polizei nimmt Stellung, warum sie die Pegida-Anhänger an der Frauenkirche gewähren ließ. „Von den Personen ging keine Gefahr für Ablauf und Sicherheit der Protokollveranstaltungen aus. Die verbalen Äußerungen bzw. die Trillerpfeifen werten wir als Form der Meinungsäußerung. Vor diesem Hintergrund wurde gemeinsam mit der Stadt entschieden, nicht einzugreifen“, heißt es.

14:56 Uhr: Die Wellenlänge hat ihre Demo am Blauen Wunder beendet. Gleich geht es mit der Kundgebung von „Festung Europa“ am Schillergarten weiter. Unter den Teilnehmern sind etliche Rechtsradikale.

14.46 Uhr: An der Albertbrücke haben vermutlich linke Demonstranten drei selbst gebaute Särge in die Elbe gesetzt. Sie wollen so gegen das Sterben der Flüchtlinge im Mittelmeer aufmerksam machen. Die Wasserpolizei hat die Särge inzwischen wieder eingesammelt.

14.39 Uhr: Die ersten Anhänger der fremdenfeindlichen Bewegung „Festung Europa“ versammeln sich am Schillergarten. Die von Tatjana Festerling und Edwin Wagensveld angemeldete Demo beginnt um 15 Uhr.

14.30 Uhr: Bei der Demo am Blauen Wunder zählen SZ-Reporter zwischen 150 und 200 Teilnehmer, unter ihnen befinden sich offensichtlich auch Rechtsextreme.

14.15 Uhr: Eine Frau zeigt der Polizei den Mittelfinger und wird zur Belohnung abgeführt. Demonstranten der Wellenlänge werfen eine Flasche in Richtung der Polizei.

14.10 Uhr: Tatjana Festerling und Edwin Wagensveld reisen in einer schwarzen Limousine an mit bulgarischem Kennzeichen.

14.00 Uhr: Plan der Demonstranten sei es, bis zur Mitte der Brücke zu gehen und dann wieder umzukehren, sagt Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Der Ortsverein Lochschwitz-Wachwitz hat bereits optisch mit dem Gegenprotest begonnen.

13.00 Uhr: Nach dem kraftraubenden Brüllen und Pfeifen auf dem Neumarkt stärken sich die Stimmungsmacher der Wellenlänge bei Bratwurst im Schillergarten. Denn die eigentliche Demo steht den rund 70 Teilnehmern ja noch bevor: Am Blauen Wunder wollen die besorgten Bürger unter anderem gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung protestieren.

Bekannte Gesichter aus der fremdenfeindlichen Freitaler Szene sind für den Familienausflug ebenso zur markanten Brücke angereist wie der Rechtsanwalt Jens Loreck. (szo)

zur Startseite