THW sichert Brücke der Bimmelbahn Im Hochwasserfall muss die Flussüberquerung angehoben werden. Wie das funktionieren wird.

Die Bahnbrücke über die Rote Weißeritz in Obercarsdorf ist eine Sonderkonstruktion. Sie kann bei einem Hochwasser angehoben werden, damit der Fluss mehr Raum bekommt und sich dort die Fluten nicht stauen und über die Ufer treten. Jetzt ist die Entscheidung gefallen, dass sich das Technische Hilfswerk darum kümmert, im Hochwasserfall die Brücke hochzukurbeln.

Ursprünglich war auch die Feuerwehr für diese Aufgabe im Gespräch. Jedoch hat diese, wenn ein Hochwasser droht, andere ebenso wichtige Aufgaben. „Der Ortsverband Dippoldiswalde des Technischen Hilfswerks übernimmt jetzt diese Aufgabe zusammen mit dem Ortsverband Pirna“, sagt Lars Werthmann, der Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks (THW) in Dippoldiswalde. Beide Ortsverbände sind in die Alarmplanung einbezogen, um abzusichern, dass immer jemand kommen kann, selbst wenn einer der beiden Verbände schon woanders im Einsatz ist. Die Alarmketten im Technischen Hilfswerk garantieren, dass rund um die Uhr, auch am Wochenende, Kräfte für einen solchen Brückeneinsatz bereit sind.

Nach Informationen von Werthmann erfordert das Anheben der Brücke fünf Helfer. Vier müssen an jeder Ecke kurbeln und einer muss ihre Arbeit koordinieren. Dafür ist keine große Technik erforderlich. Das notwendige Werkzeug dafür, in erster Linie die Kurbeln, wird am Bahnhof in Obercarsdorf eingelagert. Dort holen es die Helfer im Bedarfsfall.

Geplant ist, die Brücke anzuheben, wenn die Rote Weißeritz die Hochwasserwarnstufe zwei erreicht hat und der Wasserstand weiter steigt. Dann wird der Bahnverkehr unterbrochen, damit die Öffnung für die Brücke vergrößert werden kann.

Die Brücke ist schon fertig eingebaut, aber die erforderliche Technik ist noch nicht komplett installiert. Sobald das der Fall ist, wird es eine Funktionsprobe geben. „Dann können wir sehen, ob alles funktioniert und ob wir eventuell noch eigene Technik zu einem solchen Einsatz mitbringen müssen“, sagt Werthmann.

