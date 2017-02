Thüringer starten in den Winterurlaub Auf dem Kamm hält sich das Weiß. Skilifte und Loipen sind in Schuss. Gefeiert wird in den Winterferien aber auch.

Das Wetter wechselte in den vergangenen Tagen ein bisschen hin und her. Doch der weiße Topf bleibt erst einmal im oberen Osterzgebirge drauf. Die Schneedecke ist aufgrund von Regen und leichten Plusgraden zwischenzeitlich zusammengerutscht. Doch die Wetterwarte in Zinnwald kann immer noch ein weißes Polster von rund 50 Zentimeter vermelden. Und: Es soll den Prognosen zufolge wieder kälter werden. Die Temperaturen im Kammgebiet fielen schon am Montag unter die Null-Grad-Marke. Daher kann die Ski-Region in und um Altenberg im Winterferien-Modus bleiben.

Nachdem die Gäste aus Berlin und Brandenburg wieder abgereist sind, starteten nun die Schüler von Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt in die Pause. Viele Familien bzw. Großeltern mit Enkeln haben sich deshalb für einen Ortswechsel entschieden und sind zum Entspannen ins Osterzgebirge gekommen. „Wir sind zu über 80 Prozent belegt“, sagt Jochen Löbel, Chef vom Zinnwalder Hotel Lugsteinhof.

Alle Skilifte, außer in Geising sowie in Oberbärenburg, haben geöffnet. Außerdem wurden die Loipen frisch gemacht, informiert das Tourist-Info-Büro Altenberg. Die nächste Winterparty ist an diesem Donnerstag ab 10 Uhr im Hotel Lugsteinhof in Zinnwald. Auf dem Programm stehen unter anderem Laserbiathlon, ab 12 Uhr Wintergrillen und ab 13 Uhr Kutsch- und Schlittenfahrten. Auch diesmal wird es 19.15 Uhr eine Fackelwanderung geben mit anschließendem Höhenfeuerwerk. (SZ/ks)

