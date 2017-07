Thomschke siegt an der Ostsee Auf der Halbdistanz in Damp war der OSSV-Triathlet aus Pulsnitz nicht zu schlagen.

Markus Thomschke, hier 2015 beim Ironman in Wales, hat beim Osteeman gewonnen. © dpa

Mit der ansteigenden Form kommen auch die Siege. Diese positive Erfahrung machte am Wochenende der Friedersdorfer Triathlonprofi Markus Thomschke. der 33-Jährige war auf der Halbdistanz des Ostseeman in Damp über 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Lauf in der guten Zeit von 3:46 Stunden nicht zu schlagen. Dabei lieferte sich der OSSV-Crack einen harten Kampf mit dem talentierten Jungprofi Tobias Drachler. Markus war vor allem mit dem Radleistung und auch mit dem abschließenden Halbmarathon sehr zufrieden. Drei Wochen zuvor war er auf einer seiner Lieblingsstrecken im englischen Staffordshire guter Vierter geworden, hatte allerdings das angestrebte Podest verfehlt.

Die nächste Möglichkeit für einen Spitzenplatz im Ironman-Rennkalender ist am 5. August im estnischen Otepää. Zuvor wird Markus am 22. Juli auf der Sprintstrecke in Senftenberg und am 29. Juli beim Swim&Run in Häslich am Start sein. (SZ)

zur Startseite