Thomschke erneut auf dem Podium Beim Ironman 70.3 in Estland belegte der Friedersdorfer am Wochenende den dritten Platz.

Triathlonprofi Markus Thomschke (r.) vom OSSV belegte beim IM 70.3 in Otepää den dritten Platz. © privat

Triathlonprofi Markus Thomschke hat beim Ironman 70.3 im estländischen Otepää einen Podestplatz errungen. Über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und einem Halbmarathon wurde er in 4:04:04 Stunden Dritter. Der Ausdauerdreikämpfer vom OSSV Kamenz musste sich nur dem Deutschen Johannes Moldan und dem Ukrainer Viktor Zyemtsev geschlagen geben. Seit 2013 hat der 33-Jährige also sage und schreibe bei zehn Wettkämpfen der Ironman-Serie einen Podestplatz geschafft. Das spricht für große Ausgeglichenheit, leider ist der Ausreißer nach ganz oben bislang aber ausgeblieben.

Deshalb hält sich die Freude des OSSV-Cracks nach dem letzten Rennen in Estland auch etwas in Grenzen. „Das Schwimmen lief richtig gut, ich kam mit der Spitzengruppe aus dem Wasser.“ Schon kurz danach übernahm Markus in seiner Spezialdisziplin die Führung, die ihn normalerweise beflügelt. „Ab Kilometer 30 fühlte ich mich einfach nicht mehr wohl.“ Die Strecke war wellig, das Wetter war kühl und ab und zu regnete es. „Das stört mich alles normalerweise nicht. Diesmal aber irgendwie doch.“ Woher dieser etwas „komische“ Zustand herrührt, der ihn davon abhält, seine besten Wattleistungen abzurufen, weiß er nicht. Markus wurde überholt und verlor auf dem Rad auf den Besten mehr als sieben Minuten, was vor einem Jahr noch unmöglich war. Mit einem Halbmarathon in 1:22 Stunden sicherte er aber den insgesamt erfreulichen Podestplatz ab.

Damit ist die Halbdistanz-Zwischensaison des OSSV-Triathleten nun beendet. Ab jetzt wird es ernst mit der Qualifikation für die WM im Oktober 2018 auf Hawaii. Das erste Highlight wird am 10. September der Ironman Wales sein – dann über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und einen Marathonlauf. Zunächst geht es in Südtirol verstärkt ins Ausdauertraining. (SZ/fro)

