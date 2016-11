Thompson ab Donnerstag im Kino

Wieder läuft ein zu großen Teilen in Görlitz gedrehter Film im Kino an: „Jeder stirbt für sich allein“ – oder „Alone in Berlin“ – ist ab Donnerstag im Görlitzer Filmpalast zu sehen. Die Hauptrollen in der Geschichte um Otto und Anna Quangel, die auf Falladas gleichnamigem Roman basiert, spielen Emma Thompson (Mitte) und Brendan Gleeson (rechts). Während ihrer Drehzeit im Frühjahr 2015 gaben sie sich volksnah und ohne Starallüren – genau wie Regisseur Vincent Perez (links). Archivfoto: Nikolai Schmidt

