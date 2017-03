Thiendorf tritt Förder-Gesellschaft bei Die Gemeinde wird Gesellschafter bei der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH.

.Thiendorf stoße bei der Wirtschaftsförderung an seine Grenzen, begründete Bürgermeister Dirk Mocker den Beschlussvorschlag. © Archiv/Andreas Weihs

Die Gemeinde wird Gesellschafter bei der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH. Das beschlossen die Ratsmitglieder. Die Kommune wird Anteile von 250 Euro (0,66 Prozent) erwerben und kann dadurch von den Aktivitäten der Förder-Gesellschaft profitieren. Thiendorf stoße bei der Wirtschaftsförderung an seine Grenzen, begründete Bürgermeister Dirk Mocker den Beschlussvorschlag. Um sich im Dschungel der Fördermöglichkeiten zur Unternehmensansiedlung zurechtzufinden, brauche es Spezialisten. Einen eigenen Wirtschaftsförderer einzustellen, übersteige aber die finanziellen Möglichkeiten der Kommune.

Thiendorf hat beispielsweise in seinem Gewerbegebiet noch 33000 Quadratmeter an Reserveflächen, die die Gemeinde gern vermarkten würde. Der Beitritt zur Förder-Gesellschaft, in der neben Kreis und Sparkasse die meisten Kommunen der Elbe-Röder-Region Mitglied sind, war im Vorfeld der Ratssitzung nicht unumstritten. Etliche Gemeinderäte befürchteten, dass Thiendorf – sollte es die Mitgliedschaft später einmal kündigen wollen – nicht wieder aus der Gesellschaft herauskommt. Wie etwa im Falle des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (Kisa), wo der Austritt nur mit Stimmenmehrheit der anderen möglich ist. Thiendorf und eine andere Kommune aus dem Kreis versuchen bisher vergeblich, den Verband zu verlassen. Letztlich fand sich eine komfortable Mehrheit für den Beitritt zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Angesichts der zu erwartenden 1,7 Millionen Euro Gewerbesteuer, so Gemeinderat Ronald Bewilogua (CDU), sei die Umlage von 2100 Euro geradezu ein Schnäppchen. (mm)

zur Startseite