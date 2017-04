Thiendorf hält an Räumung fest Die Dauercamper wehren sich mit verzweifelten Mitteln gegen die Schließung ihres Naherholungs-Domizils.

Der Aushang des Anstoßes auf dem Campingplatz Zschorna: Nach Auskunft des Campervereins soll er am kommenden Wochenende wieder entfernt werden. © Kristin Richter

Seit dem vergangenen Wochenende hängt im Schaukasten des Vereins „Campingfreunde Zschorna“ ein Aufruf, die Betroffenen sollten ihre Stellplätze nicht – wie von der Gemeinde Thiendorf verfügt – bis zum 30. April räumen. Der Verein stehe in Verkaufsverhandlungen mit der Kommune, weshalb es voreilig sei, jetzt aufzugeben. Das entspricht allerdings nicht ganz der Wahrheit. Thiendorf sucht zwar tatsächlich nach einem privaten Betreiber, der das Gelände am Brettmühlenteich käuflich erwirbt - hält allerdings an der vorherigen Schließung und Räumung fest. „Es haben mittlerweile sechs verschiedene Parteien ihr Interesse bekundet, und der Verein ist nur eine davon“, erklärt Bürgermeister Dirk Mocker. Am vergangenen Montag trafen sich Thiendorfs Gemeinderäte zu einer nichtöffentlichen Sitzung, auf der die Vorstellungen der einzelnen Interessenten diskutiert wurden. Ein tragfähiges Betreiber- und Finanzierungskonzept für den Campingplatz, so Mocker, habe bisher keiner von ihnen vorgelegt. Das sei auch gar nicht möglich, da die Frist für die Einreichung erst am 31. März endete. Die Gemeinde will den potenziellen Betreibern nun Zeit lassen, ihre Absichtserklärungen mit Fakten zu untersetzen. Dann wird sie die Konzepte genauer unter die Lupe nehmen und voraussichtlich mit dem oder den aussichtsreichsten Bewerbern verhandeln.

„Es stimmt einfach nicht, dass wir mit dem Camperverein Verkaufsverhandlungen führen“, sagt der Thiendorfer Gemeinderat Jörg Noack (Regionalbauernverband). „Es ist noch nicht einmal klar, ob er überhaupt in die engere Wahl kommt.“ Mit dem Aushang rufe Verein die Camper praktisch zum illegalen Verbleib auf dem Platz auf. Das könne die Kommune nicht hinnehmen. Die Schließung sei auch keine einsame Verfügung von Bürgermeister Mocker, sondern basiere auf einem Gemeinderatsbeschluss vom Februar dieses Jahres. Dort hatten 19 von 21 anwesenden Räten bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme der Räumung zugestimmt. Thiendorfs Volksvertreter - auch die aus den ehemaligen Tauscher Ortsteilen - stünden in dieser Frage mit einer klaren Mehrheit hinter der Gemeindeverwaltung, sagt Noack. Dass im Internet versucht werde, einen Shitstorm gegen den Bürgermeister zu entfachen, entbehre jeder sachlichen Grundlage und werde auch keinen Erfolg haben.

Annelies Habich vom Camper-Vereinsvorstand sieht die Sache ganz anders. „Wir haben bei der Gemeinde ein Konzept eingereicht, also sind wir in einer Verhandlungsposition“, sagt sie. Es bestehe ja durchaus die Möglichkeit, dass der Verein den Zuschlag für den Platz erhalte. In diesem Falle sei es Quatsch, wenn die Nutzer ihre Stellplätze zuvor räumen würden. Nichts anderes habe der Verein mit dem Aushang erreichen wollen. Es seien ja vor allem ältere Menschen am Brettmühlenteich präsent, die ihre Campingwagen und Anbauten nicht einfach mal so abbauen und dann wieder aufbauen könnten.

Die An- und Ausbauten aber sind einer der Hauptgründe, warum Thiendorf die Schließung und Räumung überhaupt verfügt hat. Sie verstoßen, weil sie eng aneinander und zu nahe an den Wegen stehen, gegen die Brandschutzbestimmungen. „Wenn es dort brennt und ich habe als stellvertretender Gemeindewehrleiter diesen Zustand geduldet, dann stehe ich vor Gericht“, sagt Jörg Noack. Momentan setzt die Gemeinde darauf, dass die Dauercamper ihre Stellplätze freiwillig aufgeben und beräumen. Für Härtefälle gibt es die Möglichkeit, eine Verlängerungsfrist über den 30. April hinaus zu vereinbaren. Das ist aber eine Einzelfallregelung, die jeder selbst mit der Kommune aushandeln muss. Etliche Camper, vor allem ältere, haben die Regelung bereits in Anspruch genommen. Parallel zu den Verkaufsbestrebungen erarbeitet Thiendorf einen Bebauungsplan für den Campingplatz. Momentan hat die Kommune ihre diesbezüglichen Aktivitäten allerdings auf Eis gelegt. „Wir wollen einem künftigen Betreiber kein zu enges Korsett anlegen“, erklärt Bürgermeister Mocker. „Wenn er konkrete und umsetzbare Vorstellungen zur künftigen Bebauung hat, lassen wir sie mit in die Planungen einfließen.“

