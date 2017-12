Therapiebad landet vor Gericht In Großenhain ist das nun der zweite Bau-Fall, bei dem nun die Gutachter das Sagen haben.

Blick in das Therapiebad in der Rehaklinik Großenhain. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Großenhain. Das Therapiebad in der Großenhainer Rehaklinik droht zum ewigen Gerichtsstreit zu werden. Auch hier wurde jetzt ein Beweissicherungs-verfahren angestrengt, um zu klären, ob der Großenhainer Baufirma Baufehler unterlaufen sind – oder ob es sich eher um einen einfachen Baumangel handelt, der leicht zu beheben ist.

Die Großenhainer kennen so etwas schon – vom Naturerlebnisbad. Dort allerdings in größerer Dimension. Seit 2002 bereits läuft in dem Fall das gerichtliche Beweissicherungsverfahren mit zig Gutachten. Ende offen. Das Therapiebad nutzten zuletzt der Kneipp-Verein und die Physiotherapie-Praxen, die hier Wassergymnastik anboten.

Die Rehaklinik selbst dagegen so gut wie gar nicht, denn schon zwei Jahre nach Öffnung des Hauses schloss Anfang 2015 die Orthopädie wieder. Grund waren anhaltende Personalsorgen bei Pflegekräfte und Ärzte einzustellen. Die zieht es eher in die Großstädte und zu großen Kliniken wie Kreischa. Außerdem weisen die Kassen immer weniger Patienten aus den Bereichen Orthopädie und Kardiologie zu. Deren Versorgung erfolge zunehmend ambulant.

