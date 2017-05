Themenwoche zum Buch der Bücher Eine interaktive Ausstellung beschäftigt sich mit der Bibel. Themenabende sollen zum Diksutieren einladen.

In der interaktiven Wanderausstellung „abgestaubt“ können die Besucher viele interessante Fakten rund um die Bibel erfahren. © PR

Der französische Autor Antoine de Saint-Exupéry brachte es mit seiner Erzählung „Der kleine Prinz“ auf weltweit 80 Millionen verkaufte Exemplare. Viele Kinder haben dieses Buch geliebt und sich regelmäßig von ihren Eltern vorlesen lassen. Die Geschichten um den Zauberlehrling Harry Potter haben weltweit Millionen Leser in eine fantastische, magische Welt entführt. Autorin Joanne K. Rowling verkaufte rund 500 Millionen Exemplare. Doch ein Buch schlägt sie alle – ob Kinderbuch, Fantasy oder Krimi. Nur ein Buch schafft es, alle Rekorde zu brechen. Wissen Sie, von welchem Buch die Rede ist? Die Bibel! Von ihr wurden bisher schätzungsweise zwei bis drei Milliarden Stück verkauft.

Aber was macht die Bibel eigentlich so besonders und einzigartig? Diese und manch andere Frage versucht die mobile Ausstellung „abgestaubt.“ zu beantworten. Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Ottendorf-Okrilla hat diese vom Sonntag, dem 7. Mai, bis zum 13. Mai in ihr Gemeindehaus an der Bahnhofstraße 3 geholt. Hier haben Besucher für sieben Tage die Möglichkeit, das Geheimnis um die Bibel an verschiedenen Stationen mit zahlreichen Exponaten und interaktiven Experimenten zu entdecken. Zur Eröffnung der Ausstellung an diesem Sonntag um 10 Uhr wird Bürgermeister Michael Langwald zu Gast sein und mit Bibeln aufgewogen werden. Wer sich persönlich überzeugen möchte, ob das gelingt, ist dazu herzlich eingeladen.

Vorträge sind geplant

Anschließend kann jeder täglich von 10 bis 18 Uhr die Ausstellung „abgestaubt“ besuchen. Dienstag und Mittwoch ist sie sogar bis 20 Uhr geöffnet. Themenabende runden das Programm der Bibel-Woche ab. So beschäftigt sich Matthias Mack am Montag, den 8. Mai, mit der Frage „Was hat die Bibel heute noch zu sagen?“. Der Vortrag findet 19.30 Uhr im Speisesaal der Grundschule Ottendorf-Okrilla statt. Einige Tage später möchte Nils Schneider mit interessierten Ottendorfern die nächste Frage diskutieren: „Glauben Christen und Muslime an den selben Gott? - Vergleiche zwischen Bibel und Koran“. Wer dazu ebenfalls eine Meinung hat oder sich die Theorien von Nils Schneider in Ruhe anhören möchte, ist am Freitag, dem 12. Mai, in den Grünberger Salon an der Prof.-Nagel-Straße 8a eingeladen. Auch dieser Vortrag beginnt 19.30 Uhr. Der Besuch der Vorträge und der Ausstellung ist kostenlos.

Für Gruppenführungen wird um vorherige Terminabsprache unter Telefon: 035205 73271 gebeten.

