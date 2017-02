Theatre Libre feiert 25. Geburtstag Die Sebnitzer Bühne hat den Wandel der Zeit gemeistert. Am Ende ihrer Träume sind die Schauspieler allerdings nie.

Zum Kultursommer 2016 im Kugelgarten der Neustadthalle präsentierte das Theatre Libre Open-Air die charmante Komödie „Im Gasthaus zum beknackten Ast - Irgendwas ist immer". Auch in diesem Jahr ist das Stück wieder im Theaterprogramm.

Ein Blick ins Jahr 2009: Johanna Seidel Martin Hartrampf spielen in einer Kriminalkomödie Poker.

Das Publikum muss auch ohne Text erfahren, was ein Schauspieler will. Die Macher vom Theatre Libre in Sebnitz proben das Dutzende Male. „Die für die Szene typische Körperhaltung ist wichtig. Also noch einmal“, sagt Thomas Beier. Er ist Chef, Intendant und Regisseur.

Das Amateurtheater feiert am 9. Februar seinen 25. Geburtstag. Der ehrenamtlich geführte Verein sieht sich nicht nur als allgemeinen Theaterverein, sondern er punktet auch mit seiner künstlerischen und pädagogischen Arbeit. Eine Erfolgsgeschichte an der schon so einige mitgeschrieben haben. Die allerdings nicht so einfach vom Himmel gefallen ist, sondern vor allem viel Engagement und harter Arbeit bedarf. Und die sicherlich auch geschrieben werden konnte, weil die Truppe den Wandel der Zeit verstanden hat.

Neue Kindergruppe gegründet

Nachwuchssorgen kennt das Theater nicht. Ganz aktuell hat sich eine neue Kindergruppe mit 13 Mitgliedern gegründet. Und die Jugendgruppe wird flügge. Das heißt, sie spielen keine Märchen mehr, sondern werden jetzt an andere Projekte herangeführt, wie „Kultur macht stark“ gefördert durch die Bundesregierung, bei dem sie sich eingehend mit Faust und Mephisto beschäftigen und den Wirkungen auf das eigene Ich. Damit betritt die Truppe komplettes Neuland. Doch eben gerade sich Neuem öffnen ist bei einem Theater wichtig. Die heutigen Macher sind der Gründerin des Theaters Elke Leupold dankbar, dass sie damals die Idee dazu hatte. Inzwischen hat sich so einiges geändert. Thomas Beier hält da nicht hinterm Berg, Da er selbst von Anfang an dabei ist, kennt er die einzelnen Etappen bestens und er kann sich auch noch gut an die Zeit erinnern, als die Truppe mit dem bunten Roburbus unterwegs war.

Doch die Zeiten sind andere. Am Anfang war es mehr die Liebe zum Theaterspielen. Heute sei es knallharte Arbeit. Denn die rosaroten Zeiten für Vereine in dieser Sparte sind vorbei. Heute geht es ums Geld und ums Geschäft. Da gehört die Buchführung genauso mit dazu, wie im Notfall ein Anwalt und eben auch das Bemühen neue Projekte zu finden sowie Fördermittel zu bekommen. Zum Glück habe der Verein Mitglieder, die sich auf einigen Gebieten gut auskennen und da auch aushelfen können.

Geldquellen gesucht

Das Theatre Libre setzt nicht auf Masse, sondern auf Klasse. Und das gelingt ihm offenbar. Die Stücke sind jedes Mal ausverklauft. Der Verein wird bei vielen öffentlichen Veranstaltungen, wie dem Musiksommer gebucht, aber auch bei privaten Feiern, mitunter zu Hause oder im Theatre Libre, deren Räume mit vermietet werden. Manche Privatleute kaufen Stücke komplett für ihre Feiern ein. Das bringt Geld für den Verein. Das benötigt er dringend. Unterstützer und Kooperationspartner sind ebenfalls wichtig. Sie wie jetzt das Mitmach-Theater mit dem Projekt „Hier, Bewegen, Wir“! Sebnitz der Aktion Zivilcourage. Aber auch über Sponsoren freuen sie sich oder Leute, die ab und zu Geld geben. Alles zählt. Deshalb spendet Thomas Beier, der für die CDU im Sebnitzer Stadtrat sitzt auch seine Diäten für das Theater. Er denkt aber auch gern an die ersten Jahre zurück. Die Zeiten ändern sich. „Ganz am Anfang sind wie mit einem Rekorder aufgetreten. Jeder hat sich das Kostüm selbst gekauft“, erzählt er. Und manchmal wünsche er sich diese Zeit zurück. Heute müsse das alles genau kalkuliert werden. Dazu kommen Formulare, Anträge, Abrechnungen. Und er befürchtet, dass die Bürokratie für manchen Verein der sichere Untergang ist. Eigentlich wollte er auch schon längst als Vorsitzender aufhören. Doch bislang hat er eben noch keinen gefunden, der sich das ganze drumherum eines Theaters mit an das Bein binden will. Die Theaterleute wollen professionell schauspielern, Spaß haben, das Publikum verzücken und sich nicht mit Bürokratie herumplagen.

Aktuell ist das Amateurtheater mit den Stücken „Stewardessen küssen besser“ und „Das Gasthaus zum beknackten Ast – Irgendwas ist immer“ zu erleben. Termine und Buchungen sind über das Internet möglich. Allerdings nicht vom 10. bis 12. Februar. Da gehen die Mitglieder sozusagen auf Geburtstagsfahrt. „Wir versuchen die Gruppe zu motivieren und auf das einzuschwören, was kommt“, sagt Thomas Beier. Dann sei das Feiern auch schon vorbei und die Arbeit beginnt wieder.

Öffentlich gefeiert wird das Jubiläum vom 25. bis 28. August. Dann finden in der Stadthalle Sebnitz die Theatertage statt. Das Theatre Libre hat sich dazu bereits einige Theatergruppen eingeladen.

Infos zum Theater im Internet

