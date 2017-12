Theaterwerkstatt zieht im Sommer um Im nächsten Sommer wechseln die Bautzener Kulissenbauer ihren Standort. Eigentlich sollte das längst passiert sein, doch der Umbau gestaltete sich schwieriger als angenommen.

In den Theaterwerkstätten entstehen die fantasievollen Bühnenbilder für die Aufführungen des Bautzener Theaters. Ab nächsten Sommer soll das in zentralen Räumen an der Löbauer Straße geschehen. © Uwe Soeder

Bautzen. Der Umzug der Werkstätten des Bautzener Theaters an den neuen zentralen Standort an der Löbauer Straße wird voraussichtlich im nächsten Sommer über die Bühne gehen. Ursprünglich sollte der Umzug bereits abgehakt sein. Doch weil bei den Sanierungs- und Umbauarbeiten in dem alten Industriebau nicht alles nach Plan lief, musste der Umzug verschoben werden. In der Folge mussten die Mietverträge an den bisherigen Standorten an der Wilthener Straße und der Äußeren Lauenstraße um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Vor einem Jahr hatte der Kreistag den Kauf des klobigen Altbaus an der Löbauer Straße und die Einrichtung eines zentralen Werkstätten- und Lagergebäudes beschlossen. Der Kauf kostete 1,7 Millionen Euro, eine halbe Million waren für die Sanierung vorgesehen. Neben den Theaterwerkstätten soll der Bau gegenüber der Aral-Tankstelle künftig auch als Lager und Archiv für das Jobcenter, die Oberlausitz-Kliniken und andere Einrichtungen des Kreises genutzt werden. Als Grund für die Verzögerung bei der Sanierung hatte das Landratsamt auf Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Bauunternehmen verwiesen. (SZ/sko)

