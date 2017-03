Theaterwerkstätten sind jetzt nur noch Steinhaufen Das Stahlgerüst ist zerschnitten, die alten Baracken sind zerlegt. Jetzt arbeiten die Bagger, um das Grundstück zu beräumen.

Das Archivfoto zeigt die Abrissarbeiten der ehemaligen Theaterwerkstätten der Landesbühnen Sachsen in Radebeul. Das Stahlgerüst ist inzwischen auch gefallen. © Norbert Millauer/Archiv

Die Abrissaktion ist eine der größten in Radebeul. Gleich nach dem Fall vom Glasinvest-Hochhaus war der Plattenbau der Theaterwerkstätten am Moritz-Garte-Steg in Mitte dran. In den letzten Wochen haben die Mitarbeiter der Abrissfirma geackert. Jetzt liegt das Ergebnis darnieder.

Steinberge in der Höhe von Einfamilienhäusern füllen das Grundstück. Ein Berg besteht aus den zerkleinerten Betonplatten, ein weiterer aus den Ziegeln der Baracken an der Meißner Straße. Ein dritter Haufen sind die braunen Stahlträger, aus welchen das Grundgerüst des Gebäudes bestand.

Mit Trennschleifern und großen Hydraulikzangen wurden die Stahlbeton- und Stahlteile zerkleinert. Jetzt arbeiten die Baggerfahrer, der Bauschutt muss abgefahren werden.

Das über 4 500 Quadratmeter große Gelände, auf dem die alten Werkstätten standen, soll bis Ende März endgültig beräumt sein. Zur Vereinbarung über den Grundstückstausch zwischen Stadt und Land gehört, dass das Areal der alten Werkstätten komplett frei sein wird. Bis hin zur Grasnarbe und zum alten rostigen Zaun muss alles verschwinden.

Boden wird untersucht

Das Land bekam von der Stadt dafür das Grundstück zwischen Schuchstraße und Paradiesstraße, wo bereits die neuen Werkstätten der Landesbühnen stehen. Auf diesem Gelände sollen lediglich noch Bereiche um die Bauten herum gestaltet werden.

Bevor das Abrissareal am Moritz-Garte-Steg an die Stadt übergeben wird, muss der Boden noch untersucht werden. Die alten Baracken waren mal Garagen und gehörten zu einem Tankstellenkomplex. „Hier waren mal die Russen mit ihren Fahrzeugen“, erinnert sich eine Nachbarin. Und die seien mit Kraftstoffen nicht zimperlich umgegangen.

Bisher, so heißt es vom Immobilienmanagement des Freistaates, seien keine wesentlichen Hinweise auf verseuchten Boden gefunden worden. Die Stadt will sichergehen, dass sie kein belastetes Grundstück bekommt.

