Theaterstreit hat nur Geld verbrannt Frank Thümmler kommentiert die Rolle des Landkreises Görlitz dabei.

Welch eine Fehleinschätzung des Theaters, vor allem des Hauptgesellschafters Landkreis. Am Ende über 30 000 Euro zu investieren, um eine 13 000-Euro-Forderung abzuwehren, ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen – und am Ende nicht einmal getroffen zu haben. Insgesamt sind über 300 000 Euro Steuermittel verbrannt worden, ohne einen Effekt zu erzielen. Verdient haben am Ende vor allem Anwälte und Gutachter. Dass das Theater beziehungsweise der Landkreis bei dem gewiss unangenehmen Thema mauert und einige Zahlen (noch) nicht herausgibt, passt ins Bild. Zusätzlich wurde der Ruf des Architekten beschädigt, der keinen anderen Weg sah, als sich das ihm und seinen Subunternehmern zustehende Geld einzuklagen, und mit seinen Forderungen in der Öffentlichkeit stand. Man kann nur hoffen, dass das keine Methode ist. Der Landkreis streitet sich schließlich zurzeit mit weiteren Planungsbüros.

