Theatersommer-Vorverkauf startet

Er hat einen Plan: Olaf Hais ist ab dem 8. Juni wieder in der Rolle des Egon Olsen beim Bautzener Theatersommer zu erleben. © Uwe Soeder

Mächtig gewaltig! Das Bautzener Theater hat einen Plan: Am Sonnabend startet der Vorverkauf zum 22. Theatersommer. Zum zweiten Mal in Folge steht dabei ein bekanntes Trio im Mittelpunkt. Mit „Die Olsenbande wandert aus“ will Intendant Lutz Hillmann an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen. Der Theaterchef hat auch das neue Stück geschrieben und führt selbst Regie. Vorbild für die Gauner-Komödie sind die bekannten Olsenbande-Filme. Mehr als 37 000 Zuschauer sahen 2016 die Abenteuer von Egon, Benny und Kjeld. Mit einem ähnlichen Andrang rechnet das Theater in diesem Jahr - und hat vorsorglich schon einmal aufgestockt. Pro Vorstellung finden jetzt 1 191 Zuschauer auf der Traverse Platz - gut 200 mehr als bisher. Premiere hat das Stück am 8. Juni. Insgesamt 34 Vorstellung stehen auf dem Plan.

Wer sich Tickets zum Wunschtermin sichern will, sollte sich dennoch beeilen. Im vergangenen Jahr gingen am ersten Tag des Vorverkaufs bereits 7 000 Karten über den Tresen. Und noch einen Vorteil bietet der Kauf vorab: Bis zum 7. Juni sind die Tickets günstiger. Karten für Erwachsen kosten in diesem Zeitraum zwischen 14 und 22 Euro - je nach Vorstellungstermin und Platzgruppe. Kinder bezahlen 9 bis 17 Euro. Ab dem Tag der Premiere wird ein Aufschlag von zwei Euro fällig, wer erst an der Abendkasse kauft, bezahlt sogar fünf Euro mehr.

Am Sonnabend gibt es für die Zuschauer erste Einblicke in die Inszenierung. Um 10.50 Uhr beginnt das kleine Programm. Mit einem Kanonenschuss startet zehn Minuten später der eigentliche Vorverkauf. (szo)

