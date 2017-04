Theaterpremiere für „Manon Lescaut“ Am Sonnabend wird die Oper erstmals in Görlitz aufgeführt. Sie zeigt eine Vergnügungsreise in eine ungewisse Zukunft.

„Manon Lescaut“ Dramma lirico in vier Akten von Giacomo Puccini. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Giacomo Puccinis 1893 uraufgeführtes Durchbruchswerk als erfolgreichster italienischer Komponist der Nach-Verdi-Generation bildet den Höhepunkt der Opernsaison am Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz. Die Premiere ist am Sonnabend, 19.30 Uhr. „Im Anschluss laden Intendanz und Ensemble zum Premierenempfang in das Foyer-Café im 1. Rang“, teilt Theatersprecherin Franziska Springer mit. Und 45 Minuten vor der Vorstellung bietet Dramaturg Ivo Zöllner eine Werkeinführung.

Die Oper handelt von einer jungen Frau, die sich nicht entscheiden kann zwischen dem mittellosen Mann, der sie aufrichtig liebt, und einem lieblosen Leben in Glanz und Luxus. Ihre Unentschlossenheit führt in die Katastrophe. Regisseur François de Carpentries zeigt die Handlung als Vergnügungsreise junger Leute in eine ungewisse Zukunft. Für den letzten Akt, der in der Wüste spielt, hat Bühnenbildnerin Karin Van Hercke laut der Sprecherin eine wunderbar poetische Entsprechung gefunden, während im 2. Akt Freunde des Historismus ihr Vergnügen haben. Für große Emotionen sorge die feurige Musik Puccinis, dargeboten von der Neuen Lausitzer Philharmonie unter Leitung von Andrea Sanguineti, dem Opernchor und einem Solistenensemble, das von Patricia Bänsch in der Titelpartie und dem italienischen Tenor Paolo Lardizzone als Renato Des Grieux angeführt wird. Die Aufführungen sind in italienischer Sprache mit deutschen und polnischen Übertiteln. (SZ)

